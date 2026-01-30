Sánchez promete a las víctimas de Adamuz que no se quedarán solas y tendrán respuestas

Madrid, 30 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado a las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y a sus familias que las instituciones no las van a dejar solas y que el Estado "no va a mirar a otro lado" y seguirá trabajando para encontrar respuestas a las preguntas.

Sánchez ha comenzado con estas palabras su discurso en el foro 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', un día después del funeral oficiado en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y tras las críticas del PP por no asistir a ese acto y tampoco comparecer en el Senado.

Tras trasladar a víctimas y familiares el cariño y la solidaridad de toda la sociedad y del Gobierno, ha reconocido que cuando el dolor es tan grande las palabras no son suficientes y se necesita compromiso y acción.

"El Estado en su conjunto, no solo el Gobierno, no va a mirar a otro lado; va a seguir trabajando, con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con el acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido", les ha asegurado.

El objetivo es que, además del dolor, no tengan que cargar también con preocupaciones económicas o con un sentimiento de desamparo, ha apuntado.

"Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco a las familias; no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y todo el tiempo que haga falta", ha manifestado. EFE

