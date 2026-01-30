Sánchez: "Hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona"

Madrid, 30 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura en una entrevista en la revista británica 'The New Stateman' que su Ejecutivo está demostrando que "hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona".

Sánchez, al que la publicación califica de "icono de la izquierda europea" y del que destacan su oposición a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subraya ante ello que él encabeza un Gobierno proatlántico, pero que eso no significa sumisión.

Sobre su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta un 5 % del PIB, como el resto de países de la OTAN, el jefe del ejecutivo justifica esa decisión y cree que a veces es más sensato gastar más dinero en ayuda a la cooperación o en reforzar el multilateralismo que limitarse a comprar armas a la industria de defensa estadounidense.

Entre los asuntos que aborda en la entrevista se refiere a la migración, cuestión ante la que el Gobierno aprobó esta semana un real decreto que permitirá la regularización de en torno a medio millón de inmigrantes.

"La inmigración tiene una dimensión moral, pero también una dimensión pragmática", afirma Sánchez, que explica que existe una "fría realidad demográfica" a la que las sociedades occidentales deben enfrentarse y preguntarse si se abren e impulsan el crecimiento o si se cierran y se hacen más pequeñas.

El presidente del Gobierno señala que, en la relación entre España y el Reino Unido, Gibraltar era como un obstáculo que había que superar, y se muestra plenamente partidario de una hipotética reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea.

"Por supuesto", responde al plantearle si apoyaría esa posibilidad, y añade: "Echamos de menos al Reino Unido dentro de la Unión Europea. Creo que hay una clara necesidad de que el Reino Unido vuelva a formar parte de ella, especialmente a día de hoy».

También defiende los planteamientos que España ha mantenido y mantiene sobre Gaza asegurando que es "coherente" y "consistente".

Por ese tipo de posiciones y camino de cumplir ocho años como presidente del Gobierno, Sánchez considera que es importante compartir las lecciones aprendidas por su Ejecutivo con otras fuerzas socialdemócratas de Europa.

Ante ello es cuando señala que "hay una forma española y progresista de hacer las cosas, y funciona".

Respecto a los casos de corrupción que han afectado a su partido, el presidente del Gobierno se muestra convencido de que se ha respondido de forma proporcionada y contundente. EFE