Sánchez asegura que el rearme que necesita el mundo no es militar, sino moral

Madrid, 30 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este viernes una cerrada defensa del sistema multilateral con las reformas que sean necesarias y ha afirmado que, en un momento como el actual, en el que se habla mucho de rearme, el que realmente se necesita no es el de carácter militar, sino el moral.

Sánchez ha hecho esta consideración en la clausura del acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI', que se ha celebrado en Madrid y en el que ha advertido a quienes buscan moldear el orden internacional a su conveniencia que, "si saben contar, no cuenten con España".

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que en la actualidad se vive un momento crucial que obliga a redoblar los esfuerzos en favor del sistema multilateral.

"La propia supervivencia del sistema multilateral está en juego y es cierto que el multilateralismo está en crisis", ha asegurado antes de advertir de que hay actores que cuestionan ya abiertamente los consensos que dieron forma al orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial o atacan ese sistema.

Sin citar explícitamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni a ningún otro líder internacional, ha explicado que esos ataques se deben a que se están imponiendo límites a sus intereses particulares o determinadas reglas frente a las que les gustaría "la ley del más fuerte, la ley de la selva".

Ante la disyuntiva entre erosionar el sistema multilateral y asumir que ese deterioro es irremediable, o "arremangarse" y afrontar el reto con audacia y valentía y alumbrar un nuevo multilateralismo, ha dicho que España tiene clara la segunda opción.

"La opción no es demoler el multilateralismo, no es dejarlo morir, sino reconstruirlo, reformarlo, adaptarlo a la nueva realidad del tiempo que vivimos para hacerlo más eficaz y mas representativo", ha apostillado.

El presidente del Gobierno ha añadido, en cambio, que sí pueden contar con España quienes quieren reformar las instituciones internacionales para mejorar su funcionamiento.

Sánchez ha abogado por reforzar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad frente a quienes ven el feminismo como un enemigo de sus privilegios y ha reiterado la apuesta que viene explicitando hace meses para que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer y, en concreto, de América Latina y el Caribe, "porque toca y -ha dicho- porque es de justicia".

En el marco de este evento y antes de intervenir en la clausura, Sánchez ha mantenido un encuentro con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc, quien se encuentra de visita en España.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha intervenido en uno de los paneles de este evento, ha subrayado a través de la red social X que no hay otra manera de imaginar el futuro global "que con multilateralismo y con mujeres liderando".

Las mujeres, ha dicho, aportan perspectivas y capacidades "que fortalecen la prevención de conflictos, la construcción de paz y la gestión de crisis". EFE

