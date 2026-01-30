San José apela a no cometer errores graves y seguir dando pasos en todos los partidos

Eibar (Gipuzkoa), 30 ene (EFE).- El entrenador del Eibar, Beñat San José, ha señalado ante el partido contra el Sporting de Gijón del domingo que "lo importante es tener regularidad, no cometer errores graves y seguir dando pasos en todos los partidos.

San José ha afirmado en rueda de prensa que, tras ganar en los últimos minutos el partido contra el Almería el pasado domingo, los jugadores del equipo guipuzcoano han disfrutado de una semana satisfactoria.

"Durante muchos partidos la moneda había caído del otro lado, con acciones que nos han perjudicado y esta vez salió a favor también por nuestra insistencia y por no dejar de atacar", ha sentenciado.

Ha incidido en que en Ipurua la idea de juego del equipo "se plasma mejor, seguramente por el entorno y las circunstancias, algo que ocurre en todos los equipos", pero que en su caso la diferencia entre jugar en casa y fuera "es grande".

El objetivo es mantener el nivel en Ipurua y subirlo fuera, algo que el equipo "está haciendo poco a poco".

Sobre su rival, el Sporting de Gijón, ha indicado que se trata de una "entidad histórica " con una plantilla, un entrenador y una estructura para "pelear por el ascenso".

"El respeto es máximo y estoy seguro de que es recíproco. Nosotros hemos demostrado que, sea quien sea el rival, queremos ir a por el partido con nuestra identidad. Analizaremos y cuidaremos sus virtudes, pero lo fundamental es potenciar las nuestras y sacar nuestra mejor versión, tanto individual como colectiva", ha afirmado.

En estos momentos la única duda es Álvaro Rodríguez, ausente la pasada semana por molestias musculares.

San José ha reconocido que "hay esperanzas de que pueda estar, aunque todavía no es seguro" y ha asegurado que el jugador "está haciendo un buen trabajo con el cuerpo médico y los readaptadores y ha entrenado al cincuenta con el grupo".

Si logra seguir sumando puntos "sería una racha considerable a corto plazo", ha reconocido.

"Necesitamos esos puntos para dar pasos firmes en la clasificación, pero para mí es igual de importante hacer un partido que merezcamos ganar. La gente se identifica con el cómo competimos. Ante un gran rival, el objetivo es ser un equipo que merezca la victoria", ha concluido. EFE.

