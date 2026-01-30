Sacrifican 17.600 ocas en una granja de Hungría por la presencia de la gripe aviar

Budapest, 30 ene (EFECOM).- Las autoridades de sanidad animal de Hungría ordenaron este viernes el sacrificio de casi 18.000 ocas en una granja de Tiszaföldvár, a 100 kilómetros al sureste de Budapest, por la presencia de la cepa H5N1 de la gripe aviar.

Según el informe de la Oficina Nacional de Seguridad de la Cadena Alimentaria (Nébih) la presencia de la gripe se detectó por el aumento de la mortalidad y la aparición de síntomas neurológicos en las ocas criadas para producción de productos derivados del hígado.

Las autoridades han establecido una zona de protección de un diámetro de tres kilómetros alrededor de la granja y una zona de vigilancia ampliada de diez kilómetros.

Nébih asimismo llama la atención a la importancia de que se cumplan "estrictamente" las medidas de protección contra la epidemia, que está presente en el país de una manera continua.

La entidad informa de que la gripe aviar está presente en granjas de 14 países europeos, mientras que se ha detectado en aves silvestres en todos los países del continente. EFECOM