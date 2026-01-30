Espana agencias

Rüdiger y Trent apuran opciones para volver contra el Rayo

Madrid, 30 ene (EFE).- El alemán Antonio Rüdiger y el inglés Trent Alexander-Arnold llevaron a cabo este viernes una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas y apuran sus opciones de volver a la convocatoria de cara al partido del domingo contra el Rayo Vallecano (14:00 horas CET, -1 GMT) en el estadio Bernabéu.

Según pudo saber EFE de fuentes del club, su presencia en el encuentro dependerá de si en el último entrenamiento, programado para el sábado en horario matutino, completan el trabajo sin dificultades.

Rüdiger arrastra molestias en la rodilla izquierda desde la Supercopa de España. Jugó, forzando, 69 minutos en las semifinales contra el Atlético de Madrid, no pudo participar en la final ante el Barcelona y, desde entonces, ha seguido un plan específico de recuperación.

Por su parte, Trent sufrió el pasado 3 de diciembre una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda” que le ha hecho perderse los últimos 13 partidos del Real Madrid.

Pendiente Álvaro Arbeloa de si recupera efectivos en defensa de cara a la visita del Rayo en Liga en la que será la vuelta del equipo al Bernabéu tras la derrota 4-2 en ‘Champions’ ante el Benfica, que dejó al Real Madrid fuera del top ocho y condenado a jugar dos partidos más.

Una fase previa a los octavos de final en la que el sorteo le encuadró, precisamente, con el Benfica.

Antes de una eliminatoria que se disputará el 17 o 18 de febrero -ida- y el 24 o 25 -vuelta-, el Real Madrid recupera el pulso por la Liga, a un punto de distancia del líder, el Barcelona.

Con la necesidad de resetear y centrarse en el campeonato doméstico, Arbeloa llevó a cabo un entrenamiento en el que los titulares en Lisboa llevaron a cabo ejercicios de recuperación, mientras que el resto de la plantilla llevó a cabo ejercicios de posesión y movilidad antes de disputar varios partidos y llevar a cabo trabajo táctico y series de carreras, según informó el club en su página web. EFE

EFE

