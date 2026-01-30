Rodalies vuelve a operar con retrasos de más de media hora en una red parcheada

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- El servicio de Rodalies opera este viernes otro día más a trompicones, con una docena de tramos en los que los viajeros tienen que hacer transbordo a autobuses y retrasos en varias líneas que superan la media hora.

Según la última información facilitada por Renfe, la circulación en la R2 sur se limita a dos trenes por hora y sentido, con tiempos de espera que pueden ir más allá de la media hora, y los trenes con origen y destino Sant Vicenç de Calders (Tarragona) efectúan parada en todas las estaciones.

En la R4, donde se produjo el accidente ferroviario mortal del pasado 20 de enero, el servicio entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia se lleva a cabo con retrasos también de más de 30 minutos.

También hay demoras de más de 20 minutos en las líneas del sur de Cataluña, las R13, R14, R15, R16 y R17.

Renfe ha apuntado que todos estos retrasos son derivados de las limitaciones de velocidad que se aplican para garantizar la seguridad y llevar a cabo las tareas de inspección de las vías en los puntos considerados más vulnerables.

El gestor ferroviario Adif ha detallado este viernes que el programa de inspecciones del estado de elementos como los taludes que se están haciendo prevé una vigilancia las 24 horas del día con personal desplazado a cada uno de los puntos que se considera vulnerable.

Fuentes de Adif han apuntado a EFE que la compañía siempre pone en marcha este tipo de dispositivos cuando se detecta riesgo en algún punto de la infraestructura, aunque admite que ahora hay desplegados más equipos de estos por la red ferroviaria catalana debido a la situación de excepcionalidad en la que se encuentra.

La movilidad de personas y de mercancías sigue mermada en Cataluña tanto por la situación en la red de Rodalies como por el corte de la AP-7 en Martorell (Barcelona) hacia Tarragona, lo que provoca más colas de las habituales en la red viaria.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió ayer en el Congreso que el servicio de Rodalies es "pésimo". EFECOM