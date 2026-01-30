Espana agencias

Robles afirma que el refuerzo de la inversión en defensa "ha venido para quedarse"

Oviedo, 30 ene (EFECOM).- El refuerzo de la inversión en defensa "ha venido para quedarse", ha apuntado este viernes la ministra del ramo, Margarita Robles, dado que es necesario para garantizar la paz, la libertad, la seguridad y la democracia ante los ataques que está sufriendo el orden jurídico internacional.

Robles, que ha hecho estas afirmaciones tras recibir la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo, ha considerado que incrementar el esfuerzo inversor de España en esta materia, reflejado en el compromiso de alcanzar este año una inversión del 2 por ciento del PIB en defensa, es una necesidad en un mundo en el que hay que trabajar por la paz como demuestran las situaciones que se viven, por ejemplo, en Ucrania o Gaza.

La ministra ha incidido en que dentro de ese desarrollo de la industria armamentística de cara a los próximos años debe tener uno de sus pilares fundamentales en Asturias gracias a la presencia de empresas como Santa Bárbara a través de su fábrica de Trubia (Oviedo) o las más reciente implantación de la compañía Indra tras la adquisición de una planta de Duro Felguera en Gijón, el Tallerón, para fabricar y ensamblar vehículos blindados.

Robles ya había recibido en septiembre de 2024 la Medalla de Oro de Oviedo y la entrega del galardón de la Cámara de Comercio tuvo que retrasarse a consecuencia de la dana de Valencia, dos distinciones que buscaban reconocer su labor en las negociaciones que permitieron desbloquear las negociaciones para la reordenación urbanística de los terrenos de la Antigua Fábrica de Armas de la capital asturiana.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, con la entrega del galardón a Robles lo que se celebra "no es un gesto sino una forma de hacer" otorgando un reconocimiento que no nace del protocolo "sino de los hechos, de decisiones que se toman a tiempo" y que son un ejemplo de colaboración leal entre administraciones como la que se produjo en torno al futuro de las instalaciones de La Vega.

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha subrayado que Asturias está en deuda con Margarita Robles por el compromiso que siempre ha mostrado con una ciudad y una región que tiene asociada a su infancia y con la que mantiene un balance claramente positivo en su gestión al frente de Defensa. EFECOM

