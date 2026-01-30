Espana agencias

Renfe dejará de compensar desde mañana los retrasos por limitaciones de velocidad de Adif

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Renfe dejará de indemnizar los retrasos provocados por las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor ferroviario Adif a partir de mañana, sábado, según ha informado este viernes fuentes de la operadora.

Renfe ha apuntado en su web que esta decisión se debe a que, a raíz de estas limitaciones de velocidad, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a su voluntad.

Los billetes de tren adquiridos a partir de este sábado no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a esas limitaciones de velocidad.

Estas limitaciones de velocidad comenzaron a aplicarse la semana pasada debido a las notificaciones de varios maquinistas sobre el estado de algunos tramos de vía del sistema ferroviario nacional. EFECOM

