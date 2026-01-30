Espana agencias

Reino Unido dice a Trump que es absurdo no tratar con China y recuerda que él también irá

Londres, 30 ene (EFECOM).- El Gobierno británico dijo este viernes que Donald Trump "se equivoca" al decir que intentar mejorar la relación con China sea peligroso y recordó que el propio presidente estadounidense planea viajar a ese país en abril.

El secretario de Estado de Política Comercial, Chris Bryant, defendió en Londres el viaje del primer ministro británico, Keir Starmer, que realiza una visita oficial de cuatro días a la potencia asiática.

"Sería totalmente absurdo que el Reino Unido no se relacionara con China. Es la segunda mayor economía del mundo y nuestro cuarto mayor mercado de exportación", declaró a medios británicos.

El político laborista insistió en que Trump "se equivoca" al sostener que el acercamiento de Starmer a China puede ser peligroso y recordó que el propio dirigente republicano "afirmó que es amigo del presidente Xi y va a viajar él mismo a China en abril".

Trump consideró "muy peligroso" que el Reino Unido trate de negociar con China, después de que Starmer se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, el jueves en Pekín.

"Estoy de acuerdo en que, por supuesto, hay que abordar la relación con China con los ojos bien abiertos", apuntó Bryant.

"Hay que desafiar a China en las cuestiones en las que discrepamos, pero también hay que asumir el hecho de que es una gran potencia mundial", añadió.

Durante su visita, Starmer abogó por una mejor relación entre ambos países, tras años de tensiones bilaterales, y consiguió la exención de visado para los ciudadanos británicos que viajen a China por un periodo de hasta 30 días, así como una reducción de los aranceles al whisky escocés.

El primer ministro también recalcó antes de partir hacia Pekín que no cree que deba elegir entre el comercio con Estados Unidos y China. EFECOM

