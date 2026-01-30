Espana agencias

Publicado el primer convenio de Nueva Pescanova con una subida salarial del 2,5 % en 2026

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el primer convenio colectivo estatal del grupo Nueva Pescanova, que recoge una subida salarial del 2,5 % en 2026 y del 2 % en los años 2027 y 2028.

El convenio fue alcanzado entre la pesquera Nueva Pescanova -con sede en Chapela-Redondela (Pontevedra)- y los sindicatos el pasado mes de noviembre, tras casi once meses de negociaciones.

El nuevo convenio integra a los trabajadoras de Nueva Pescanova, Pescanova España y Novapesca Trading; la plantilla de la filial Insuíña tendrá un convenio propio aparte.

El convenio colectivo de Nueva Pescanova, tendrá una vigencia hasta 2028.

Entre las condiciones acordadas, se encuentra una paga lineal para de 475 euros por persona para 2025 que se abonó con la nómina de noviembre.

Además, gracias a las cláusulas de revisión salarial de algunos convenios de la empresa, los trabajadores obtuvieron un incremento del 3,83 % al principio de 2025.

El convenio también recoge una reducción mínima de la jornada anual de 8 horas, que en el caso de algunos centros de trabajo, como el de Valencia, supone una reducción de jornada de 47 horas al año.

Asimismo, se homogeneizan tablas salariales en todos los centros de España, especialmente en Madrid y los de Catarroja y Paterna (Valencia). EFECOM

EFE

