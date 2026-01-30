Podemos pide que Vivienda pague alquiler a desahuciados para que Junts vote la moratoria

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha propuesto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que el Estado "pague el alquiler" a las 60.000 familias vulnerables afectadas por la derogación de la moratoria antidesahucios, con el fin de que Junts pueda cambiar su voto y la moratoria se prorrogue.

La ministra, que ha comparecido este viernes en la Comisión de Vivienda del Congreso, no se ha pronunciado, pero la portavoz de Junts, Marta Madrenas, ha dado la "bienvenida" la propuesta.

"¡Menos mal! ¡Bienvenida!", ha respondido Madrenas a Belarra, durante una sesión en la que los grupos parlamentarios se han posicionado de cara a renegociar el decreto ley de revalorización de las pensiones que el PP, Vox y Junts derogaron el pasado martes en el pleno.

Un decreto ley "ómnibus" que Junts no apoyó porque incluía la prórroga para 2026 de la suspensión de desahucios de familias vulnerables, con la que no está de acuerdo porque considera que "penaliza a la pequeña propiedad".

Madrenas ha explicado que por eso, para poder apoyar ese decreto, Junts propuso al Gobierno que exceptuara de la moratoria los casos de "pequeños propietarios que tienen dos o tres viviendas".

En la misma línea, Maribel Vaquero (PNV) ha desvelado que su grupo planteó al Ejecutivo, antes de la votación del decreto, la "exención de los propietarios de una sola vivienda" y que también hubieran "aceptado un fin gradual de la moratoria, con un plan de actuación".

"Estamos a tiempo", ha dicho la portavoz del PNV a la ministra, con el fin de que abra una nueva negociación.

Tanto el representante de Sumar, Alberto Ibáñez, como el de Bildu, Oskar Matute, han acogido con recelo estas propuestas e Ibáñez ha rechazado que se quiera eximir a los pequeños propietarios de su "responsabilidad social", pero no se quiera hacer lo mismo como los inquilinos vulnerables.

"Bildu no se va a bajar de la defensa de los sectores vulnerables protegidos por el escudo social, nuestros votos no van a ser engañados de forma torticera a cambio del mal menor" ha dicho Matute, tras subrayar que "todos" tienen que "ceder", pero que "siete votos (los de Junts) son tan importantes como los seis" de su grupo.EFE