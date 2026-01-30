Espana agencias

Pascual nombra consejero delegado a César Vargas, que liderará su transformación

Guardar

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La empresa de alimentación Pascual ha anunciado este viernes el nombramiento de su hasta ahora director general de negocios, César Vargas, como consejero delegado, un puesto desde el que liderará el proyecto de transformación de esta compañía familiar, para convertirse en un ecosistema de empresas.

En comunicado, la empresa ha señalado que ya ha presentado el proyecto Aura ante sus más de 2.100 empleados, con el que busca su transformación estratégica para liderar el "futuro de la alimentación".

La gran novedad, ha señalado Pascual, "es el paso de una gestión centralizada a un modelo de gestión descentralizada".

Implica, según ha destacado, dejar atrás los ciclos de cambio convencionales para adoptar una estructura de ecosistema de empresas, diseñada para "responder con contundencia a un mercado global radicalmente más exigente".

A partir de ahora, la compañía operará como un ecosistema donde cada unidad de negocio funciona como una empresa autónoma con dirección propia, bajo una gobernanza común.

De esta manera, Vargas coordinará las cinco compañías que han definido su propia hoja de ruta: lácteos, hidratación, café (sector hostelería y restauración), internacional y distribución.

De acuerdo con la compañía, el modelo distingue claramente entre la ejecución operativa y la visión a largo plazo.

El presidente, Tomás Pascual, velará por la gobernanza, la supervisión estratégica y la alineación del mandato de la propiedad con la gestión.

"Pascual inicia hoy su etapa más ambiciosa" con la activación de "un ecosistema descentralizado para recuperar la agilidad y la valentía de nuestro origen", según ha enfatizado el presidente.

Mientras, César Vargas liderará "la agilidad" operativa, permitiendo que cada negocio innove, negocie y ajuste su portafolio con autonomía y rapidez.

Según Vargas, "la meta es clara y ambiciosa: convertirnos en una compañía más ágil, más digital, más sostenible y patrimonialmente más valiosa, y hacerla con el mejor equipo de profesionales". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aditya, responsable de Riesgos del Santander, será el consejero delegado de Santander UK

Infobae

Hallan troceada la estatua de Seve Ballesteros de Pedreña y detienen a un joven

Infobae

Libertad con retirada de pasaporte para el detenido en L'Hospitalet por financiar a Hamás

Infobae

El juez rechaza indagar si Leire Díez maniobró contra la jueza que procesó a David Sánchez

Infobae

El PP critica que al Gobierno se le esté "atragantando" el IPC y que "España lidere el índice de miseria"

La oposición acusa al Ejecutivo de no afrontar las consecuencias del incremento del coste de vida y el desempleo, resaltando que el aumento de productos básicos supera la media europea y provoca un deterioro en la calidad de vida

El PP critica que al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La sanidad vasca revisa 170.000

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

Última hora de la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en directo

Albares felicita a Venezuela por la amnistía general a presos políticos y ofrece el apoyo de España para la transición

Junts quiere que Cataluña rescinda el contrato con Renfe y que asuma la gestión de Rodalies: “Debe marcharse”

El PP lleva a la Comisión Europea el choque con el Gobierno: pide a Bruselas que investigue el accidente de Adamuz y que frene la regularización de migrantes

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Casas por menos de 20.000 euros: todas las licencias para comprar una casa modular

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La factura de la luz cae un 1,5% en enero y se sitúa en 63,31 euros de media para el consumidor con tarifa regulada

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”