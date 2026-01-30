Pascual nombra consejero delegado a César Vargas, que liderará su transformación

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La empresa de alimentación Pascual ha anunciado este viernes el nombramiento de su hasta ahora director general de negocios, César Vargas, como consejero delegado, un puesto desde el que liderará el proyecto de transformación de esta compañía familiar, para convertirse en un ecosistema de empresas.

En comunicado, la empresa ha señalado que ya ha presentado el proyecto Aura ante sus más de 2.100 empleados, con el que busca su transformación estratégica para liderar el "futuro de la alimentación".

La gran novedad, ha señalado Pascual, "es el paso de una gestión centralizada a un modelo de gestión descentralizada".

Implica, según ha destacado, dejar atrás los ciclos de cambio convencionales para adoptar una estructura de ecosistema de empresas, diseñada para "responder con contundencia a un mercado global radicalmente más exigente".

A partir de ahora, la compañía operará como un ecosistema donde cada unidad de negocio funciona como una empresa autónoma con dirección propia, bajo una gobernanza común.

De esta manera, Vargas coordinará las cinco compañías que han definido su propia hoja de ruta: lácteos, hidratación, café (sector hostelería y restauración), internacional y distribución.

De acuerdo con la compañía, el modelo distingue claramente entre la ejecución operativa y la visión a largo plazo.

El presidente, Tomás Pascual, velará por la gobernanza, la supervisión estratégica y la alineación del mandato de la propiedad con la gestión.

"Pascual inicia hoy su etapa más ambiciosa" con la activación de "un ecosistema descentralizado para recuperar la agilidad y la valentía de nuestro origen", según ha enfatizado el presidente.

Mientras, César Vargas liderará "la agilidad" operativa, permitiendo que cada negocio innove, negocie y ajuste su portafolio con autonomía y rapidez.

Según Vargas, "la meta es clara y ambiciosa: convertirnos en una compañía más ágil, más digital, más sostenible y patrimonialmente más valiosa, y hacerla con el mejor equipo de profesionales". EFECOM