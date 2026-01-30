Espana agencias

Panamá abrirá a una nueva concesión dos puertos en torno al Canal operados por hongkonés

Guardar

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFECOM).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este viernes un proceso de concesión de dos puertos del Canal interoceánico operados hasta ahora por una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, epicentro de las amenazas de EEUU de retomar la vía acuática y cuyo contrato con el Estado panameño fue declarado anoche inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Según ha dicho Mulino, hasta que se ejecute el fallo del tribunal habrá "un periodo de continuidad del actual operador sin ningún cambio" al que seguirá una transición que culminará con una nueva concesión.

La nueva concesión "será un proceso abierto y participativo, defendiendo los intereses panameños, con la garantía de mejores recursos para nuestro país", ha afirmado el jefe de Estado.

Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

Hay cinco puertos en torno al Canal. El de Balboa es el segundo con mayor movimiento de contenedores, con 2,67 millones en el 2025, mientras que el de Cristóbal es el quinto con 1,1 millones.

En este contexto, el contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema, una de inconstitucionalidad y otra de nulidad, contra el contrato de concesión entre el Estado panameño y la PPC, que desde hace años es objeto de muchas críticas por parte de sectores económicos y políticos locales que lo consideran lesivo para el país.

Mulino ha declarado que, una vez decretada la inconstitucionalidad del contrato de concesión, "esperamos que la empresa (PPC), miembro de Hutchison Port y filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings, con presencia global y celosa de su reputación corporativa, colabore abiertamente en esta etapa".

"El Estado panameño es garante de la defensa de los derechos que le asisten, por Constitución y la ley, a la empresa, y también será fiscalizador de las obligaciones contractuales que le corresponden, hasta que culmine el periodo de transición al que me he referido", ha agregado.

Mulino ha indicado además que APM Terminal Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos), asumirá transitoriamente la operación de los puertos hasta que se realice la nueva concesión.

APM Terminals Panama "ha mostrado disposición para asumir, transitoriamente, la operación de ambas terminales y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria. Esta medida se activaría únicamente desde que quede ejecutoriado el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia, hasta que se produzca una nueva concesión, luego de un proceso abierto y participativo".

El presidente panameño ha garantizado a los clientes y proveedores de los puertos de Balboa y Cristóbal "la continuidad de los vínculos vigentes y una transición administrativa ordenada", y a los trabajadores "que no se producirán despidos".

"Panamá avanza, sus puertos seguirán operando sin alteración, y continuaremos sirviendo al mundo como el centro logístico de excelencia que somos", ha concluido.

Bajo la premisa de una presunta injerencia china en el Canal por la presencia CK Hutchison, el presidente Donald Trump amenazó en el 2025 con recuperar la vía acuática, construida y operada por EEUU en el siglo pasado y que fue traspasada al Estado panameño hace 25 años.

Panamá siempre ha negado que China u otro país interfiera en la administración del Canal, que tiene a Estados Unidos como su principal usuario, y ha aclarado que no está en discusión la soberanía sobre la vía, que "es y seguirá siendo panameña" en palabras de Mulino. EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Homenaje al exilio republicano en el Puente Avenida de Irun (Gipuzkoa)

Infobae

Fiscalía pide 25 años por matar a su mujer y 27 por intentar ahogar a sus hijos en Logroño

Infobae

El defensor Carlos Clerc se queda en el Real Valladolid hasta final de temporada

Infobae

Arturo Ruiz: “El Río Breogán hace un baloncesto muy atractivo”

Infobae

Condenado a 24 años de cárcel el delincuente 'Pandolo' por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos personas

El tribunal de A Coruña atribuye a José Manuel Martínez reiterados delitos de violencia y tentativa de homicidio tras un brutal asalto, agravado por reincidencia y uso de arma ilegal, según el TSXG, aunque la sentencia admite recurso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil pide colaboración

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja