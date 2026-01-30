Espana agencias

Países Bajos se lleva el oro en relevos por equipos; España séptima

Guardar

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- En la primera jornada de los Campeonatos del Mundo de ciclocross la selección de los Países Bajos ha logrado la medalla de oro en la modalidad de relevos mixtos por equipos, confirmando los pronósticos que le daban como favorita, por delante de Italia y de Bélgica, mientras que España, séptima, mejoró un puesto respecto al Mundial 2025.

La selección local se lució ante su público haciendo valer el potencial de sus componentes, cuyo trabajo, en la última posta, lo concretó a lo grande el doble campeón del Mundo sub'23 Tibor del Grosso, quien el domingo aspira al podio en categoría élite.

Del Grosso cruzó la meta en 47.06 minutos, simulando un golpe de beísbol y saludando al estilo militar, como su amigo y compañero Mathieu Van der Poel, el rey de la disciplina.

La segunda plaza se la llevó Italia, a 16 segundos de Países Bajos, y la tercera Bélgica, a 37. El equipo español hubo de conformarse con la séptima plaza, un puesto mejor que en 2025. Las postas del juvenil Benjamín Nova y de Kevin Suárez fueron notables, pero no pudieron acercarse al top 5.

El mundial de ciclocross continúa este sábado con la prueba Júnior femenina (11.05), seguida de la sub'23 masculina (13.10) y la élite femenina a las 15.10.

Para el domingo quedarán la júnior masculina (11.05), con la esperanza de Benjamín Noval, la sub'23 femenina (13.10) y la carrera cumbre élite masculina a las 15.10, con el aliciente de ver si Mathieu Van der Poel logra su octavo título, lo que le permitiría liderar el palmarés histórico. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bodegas Riojanas acuerda con los sindicatos un ERTE de cuatro meses a partir de febrero

Infobae

India espera la asistencia de 15 jefes de Gobierno, Sánchez entre ellos, a la cumbre de IA

Infobae

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y prohibir los usos turísticos

Goikoetxea (Podemos) reclama la aplicación

Condenado a 5 años un joven conductor que hirió a 2 guardias civiles en su fuga

Infobae

Los eurodiputados piden al juez que pregunte por su seguridad tras denunciar a Alvise

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La presunta concesión de ayudas

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

La Audiencia de Córdoba condena a tres familiares por apropiarse de 87.000 euros con décimos de la Lotería de Navidad

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja