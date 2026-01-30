Page pide una estrategia de país sobre inmigración pactada entre los grandes partidos

Guadalajara, 30 ene (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido una gran estrategia de país en materia de inmigración que estuviera pactada entre los dos grandes partidos y ha opinado que el Gobierno central "ha regalado" a Podemos la regularización extraordinaria como "si fuera un logro" del partido morado.

Así lo ha señalado durante su intervención durante la gala de los Broches Gastronómicos del Medio Rural, unos galardones que organiza la Academia Castellanomanchega de Gastronomía y que se ha celebrado este viernes en Cogolludo (Guadalajara).

"Yo creo que tendría que estar fuera del debate", ha reflexionado García-Page, que ha reconocido que le hubiera gustado una "gran estrategia de Estado de país pactada entre los grandes partidos, porque es evidente que alguno como Vox nunca va a dejar hacer".

Ha rechazado el "frentismo asqueroso" que se está viviendo en España y ha deseado que no se tuviera que recurrir a más regularizaciones extraordinarias, un extremo que sería posible si se alcanzara "un pacto de Estado importante sobre cómo abordar el reto de migración, incluso la necesidad que tiene España y muchos sectores de tenerlo no acudiendo también a razones humanitarias".

Por otro lado, los medios de comunicación le han preguntado por la solicitud de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión de los accidentes ferroviarios, ante lo que ha preferido no pronunciarse, si bien ha asegurado que para él "lo más reconfortante" son las palabras pronunciadas este jueves en el funeral por las víctimas del accidente de Adamuz celebrado en Huelva.

Por último, sobre la falta de apoyo parlamentario para sacar adelante la subida de pensiones, Page ha asegurado que "hay algunas cosas que tendrían que estar al margen también del bloqueo político y de la discusión política".

"Si estamos de acuerdo en la revalorización, no tendría que dar tantos problemas", ha considerado García-Page. EFE

