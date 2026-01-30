Pablo Marín renueva con la Real hasta 2029 y lucirá el dorsal 15

San Sebastián, 30 ene (EFE).- La Real Sociedad y Pablo Marín han llegado a un acuerdo para renovar, hasta el final de la temporada 2028-29, el contrato que une a ambas partes.
Pablo Marín lucirá el dorsal 15 y tendrá por primera vez ficha del primer equipo, informó el club.
"La Real es el club de mi vida, donde me he formado como jugador y como persona, es un sueño poder seguir disfrutando aquí", afirmó el centrocampista a RealSociedad TV.
En la presente campaña ha disputado 21 partidos y ha anotado un tanto, y es uno de los hombres de rotación de Matarazzo.
Fue titular al comienzo del curso con Sergio Francisco, aunque poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en el once. EFE
