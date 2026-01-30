Espana agencias

Pablo Marín renueva con la Real hasta 2029 y lucirá el dorsal 15

Guardar

San Sebastián, 30 ene (EFE).- La Real Sociedad y Pablo Marín han llegado a un acuerdo para renovar, hasta el final de la temporada 2028-29, el contrato que une a ambas partes.

Pablo Marín lucirá el dorsal 15 y tendrá por primera vez ficha del primer equipo, informó el club.

"La Real es el club de mi vida, donde me he formado como jugador y como persona, es un sueño poder seguir disfrutando aquí", afirmó el centrocampista a RealSociedad TV.

En la presente campaña ha disputado 21 partidos y ha anotado un tanto, y es uno de los hombres de rotación de Matarazzo.

Fue titular al comienzo del curso con Sergio Francisco, aunque poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en el once. EFE

asr/cgc/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Francia impide la venta por Eutelsat de sus antenas por ser un activo estratégico

Infobae

El Burgos BH correrá por octava vez La Vuelta a España

Infobae

Miguel Muñoz y David González, nuevos líderes en 'La Leyenda de Tartessos'

Infobae

La Bolsa de Londres sube un 0,51 % impulsada por sector bancario y con mineras a la baja

Infobae

Sheinbaum alaba la fortaleza económica y confianza de México tras eludir recesión en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”