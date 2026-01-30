Espana agencias

Otra sentencia favorable a Villarejo eleva a cuatro sus absoluciones frente a dos condenas

Guardar

Madrid, 30 ene (EFE).- La Audiencia Nacional ha dictado una nueva absolución en el caso Tándem para el excomisario de Policía José Manuel Villarejo respecto a un supuesto encargo de espionaje, en la que es ya la cuarta resolución favorable para él frente a las dos condenas que acumula, ninguna de ellas aún firme.

La sección cuarta de lo Penal ha absuelto este viernes al excomisario de los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía.

Se trata de la pieza 29 de la macrocausa Tándem, en la que la Fiscalía pedía para Villarejo 12 años de cárcel, y en la que la Sala también ha absuelto a su socio, Rafael Redondo, y al empresario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo.

El tribunal ha determinado que no se cometió cohecho porque se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como policía de Villarejo, motivo por el que ha sido absuelto de otros encargos.

La conclusión, explican los magistrados, "no puede ser otra que, en el presente caso, no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta consulta alguna en las bases de datos policiales. No consta intervención policial alguna, ni la utilización de recursos públicos en este caso. Tampoco existe prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para recabar información o el tráfico de llamadas, es probable, pero no existe prueba de ello".

Los hechos se remontan a 2012, cuando se tramitó ante un juzgado un procedimiento concursal de una empresa de Cávarri, en el que el principal acreedor era su exsuegro, Joaquín Molpeceres, expresidente de la Federación de Tenis de Madrid y exvicepresidente de la Española.

El tribunal relata en sus hechos probados que Chávarri contrató a un detective privado para que hiciera un seguimiento con el fin de obtener información comprometida de Molpeceres y del administrador concursal, si bien dicha investigación no resultó útil.

Chavarri entonces, a través de un socio de su despacho, entró en contacto con Villarejo y le encargó recabar información sobre las relaciones que pudieran mantener el administrador y Molpeceres.

Un encargo que, según la sentencia, se ejecutó entre 2012 y 2013 a través del denominado proyecto Grass, y por el que Villarejo y su socio cobraron a través de la empresa Cenyt más de 400.000 euros.

La Sala concluye que Villarejo y Redondo llevaron a cabo "una actuación absolutamente privada" y que el pago de las cantidades abonadas por Chávarri responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada.

La Sala explica que los acusados tenían en su poder un listado de llamadas de las personas a las que estaban investigando, si bien, apuntan a que no ha resultado acreditado la forma de acceder a dicha información.

El tribunal afirma que "no se puede presumir, en contra del reo", que Villarejo, "por su condición de alto cargo policial, se prevaliera de su específica función pública para tal fin".

Con esta, Villarejo ha sido absuelto en cuatro piezas del caso Tándem y acumula dos condenas, la más abultada de 13 años, si bien solo en una de las piezas juzgadas hasta ahora el tribunal le ha considerado responsable de cohecho, que es el delito que está siendo el más controvertido.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa española logra un nuevo récord intradía y alcanza los 17.950 puntos

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 30 de enero de 2026

Infobae

Page pide una estrategia de país sobre inmigración pactada entre los grandes partidos

Infobae

El fallecido en un cuarto de contadores de Benalmádena llevaba desaparecido casi un mes

Infobae

Recuperan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en una playa de la costa de Granada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Iryo y Renfe se enfrentan

Iryo y Renfe se enfrentan a Adif por los retrasos que provocan los límites de velocidad y se niegan a indemnizar a los viajeros pese a estar obligados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Se venden 14 pueblos en Cataluña: 450.000 euros por un aldea abandonada a 20 minutos de Andorra

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”