Óscar López y Abel Caballero ponen la primera piedra de la fábrica de Sparc en Vigo

Vigo, 30 ene (EFECOM).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, han puesto este viernes la primera piedra de la fábrica de semiconductores fotónicos Sparc, que ya ha comenzado a desarrollar prototipos de sus chips y a negociar acuerdos comerciales con empresas internacionales.

Así lo trasladó el propio ministro en el terreno que ocupará la futura fábrica, donde se resguardó de la lluvia y el viento bajo una carpa antes de enterrar una cápsula del tiempo para recordar el día que marca el inicio de la obra.

López inició su intervención en gallego con una referencia al tiempo y dijo que "hoy llueve el mejor futuro para Vigo, Galicia y España".

El titular de Transformación Digital recordó que en julio de 2025 anunció el apoyo al proyecto por parte de la Sett, la entidad pública empresarial para la financiación e inversión en tecnologías avanzadas y transformadoras, con 17,2 millones de euros, y medio año después se ha puesto la primera piedra con los trabajos "ya en marcha".

En este sentido, indicó que en noviembre se adjudicó la licitación de las obras para la construcción del edificio, que se han iniciado ya las labores de diseño de la sala blanca que albergará la planta y que se ha contratado a los tres responsables técnicos de la misma.

"Y lo más importante: ya se han desarrollado los primeros prototipos de chips, lo que ha permitido a Sparc comenzar a negociar acuerdos comerciales con empresas internacionales de ámbitos como las telecomunicaciones", ha avanzado.

Para él, este es "un súper proyecto tecnológico que nació de una universidad pública", la de Vigo, y que estará plenamente operativo en 2027 como "una muestra clara del Estado emprendedor que representa el Gobierno de España".

El objetivo es construir un ecosistema fotónico en Vigo que satisfaga la alta demanda en el mercado europeo al ofrecer una capacidad de 1.500 obleas al año al comenzar su producción, con el objetivo de alcanzar las 20.000 al año, y crear cerca de 200 puestos de trabajo directos de alto valor, además de 550 empleos indirectos.

"Sparc hará de Vigo una de las joyas de la corona de la revolución digital española", ha indicado el ministro, quien ha incidido en la importancia de esta fábrica para cubrir necesidades en sectores como la automoción, seguridad, comunicaciones, computación cuántica, electrónica de consumo o medicina.

Según ha indicado, Europa representa menos del 10 % de la capacidad mundial de producción de semiconductores y Sparc contribuirá a "reducir ese déficit", además de convertir a Vigo en "sinónimo de fotónica europea en un momento de carrera geopolítica por las nuevas tecnologías".

El alcalde de Vigo ha recordado que Sparc "tuvo un momento difícil hace 10 meses y el ministro tardó diez minutos en decir que aquello se resolvía", ha asegurado sobre la inversión de la Sett.

Para Caballero, esta será una "fábrica de altísima tecnología" que va a marcar "el futuro" de Vigo y la comarca.

Al acto acudieron también otros representantes del Ayuntamiento de Vigo, como la primera teniente de alcalde, Carmela Silva; el delegado del Estado en Zona Franca de Vigo, David Regades, y el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa.

