Óscar López considera a Puente "ejemplo de cómo se da la cara" y "transparencia" frente a "otras catástrofes del pasado"

La ausencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el reciente funeral dedicado a las víctimas del accidente de Adamuz ha suscitado diversas preguntas a las autoridades nacionales. De acuerdo con la información recogida por el medio Europa Press, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, respondió en una comparecencia en Vigo señalando que la vicepresidenta María Jesús Montero y varios ministros sí estuvieron presentes en el acto conmemorativo de las víctimas. López añadió que Sánchez también muestra empatía hacia los afectados y recordó que se prevé la realización de un homenaje de Estado que contará con la presencia de la Presidencia del Gobierno, aunque la fecha aún no ha sido establecida.

Según informó Europa Press, el ministro Óscar López se refirió a la actuación de Óscar Puente, responsable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, frente a las recientes crisis ferroviarias en España. López calificó la actitud de su colega de Gobierno como ejemplar, elogiando su disposición a responder a todas las preguntas presentadas por la ciudadanía y los medios. Para López, el comportamiento de Puente representa una “transparencia absoluta” en la gestión de situaciones de emergencia vinculadas al sistema ferroviario.

Durante su intervención, López contrastó la postura actual del ministro de Transportes con la de equipos ministeriales ante catástrofes anteriores. El medio Europa Press detalló que López señaló directamente la tragedia de Angrois, sugiriendo que entonces faltó empatía hacia las víctimas y que no se proporcionó suficiente información transparente a la sociedad. En este contexto, López resaltó como distintiva la respuesta de Puente, quien, según el titular de Transformación Digital, ha procurado transmitir la verdad completa y ofrecer explicaciones tanto de los aspectos más relevantes como de los detalles menores sobre los sucesos recientes.

Europa Press reportó que las críticas a la gestión ministerial de los incidentes ferroviarios recientes motivaron las declaraciones de López. El ministro señaló que la atención a los afectados y la claridad informativa han sido prioridades para Puente. La comparecencia se produjo en Vigo, donde López atendió preguntas de la prensa sobre la gestión de su colega, subrayando la diferencia que, a su entender, existe entre la actitud del actual responsable de Transportes y la de anteriores titulares del cargo en situaciones similares.

Entre los argumentos ofrecidos por López, según consignó el medio, se encuentra la referencia a la “empatía con las víctimas” mostrada por el actual ministro, calidad que consideró ausente en otras gestiones ante accidentes graves del pasado. Explicó que el comportamiento transparente y la capacidad de dar la cara en circunstancias adversas marcan una diferencia significativa en la percepción pública de la administración ante una crisis.

Por último, Europa Press recogió la mención de López sobre la expectativa existente respecto a un futuro homenaje estatal a las víctimas del accidente de Adamuz, en el que está previsto que participe la Presidencia del Gobierno. El ministro aseguró que, si bien el presidente Sánchez no acudió al funeral, se encuentra implicado en el acompañamiento a los afectados a través de otras vías institucionales y mantiene la disposición de estar presente en próximos homenajes oficiales.