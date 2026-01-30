Oscar López acusa al PP de poner en riesgo el cobro de pensiones para derrotar al Gobierno

Vigo, 30 ene (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado al PP de "poner en riesgo" la paga de diez millones de pensionistas por infligir una derrota al Gobierno en el Congreso, donde resultó derogado el pasado martes el real decreto que incluía la revalorización de las pensiones.

Así lo ha indicado en Vigo tras colocar la primera piedra de la planta de semiconductores fotónicos del Proyecto Sparc, un acto en el que se le preguntó acerca de si se habían producido avances en las conversaciones con Junts para negociar ese decreto.

López ha recetado "diálogo, diálogo, diálogo" y ha recordado que "no es la primera vez" que el Ejecutivo sufre una derrota parlamentaria "se remanga y acaba sacando las cosas".

El ministro ha expresado su "preocupación" por el hecho de que el PP "sea capaz incluso de poner en riesgo el cobro de la pensión de diez millones de pensionistas en este país con tal de que el Gobierno tenga una derrota parlamentaria".

En todo caso, se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno seguirá "dialogando y llegando a acuerdos".

También ha acusado al PP de copiar "el discurso ultra" de Vox al considerar "una cortina de humo" el real decreto que permitirá la regularización de en torno a medio millón de inmigrantes.

Ante esas críticas, López ha dicho que España es el país que más crece y además "lo está haciendo incorporando y dando derechos a esas personas" migrantes.

Según el ministro, "lo que hay detrás de muchos discursos no ya de Vox, sino del PP", que es "lo que más" le preocupa, "se llama xenofobia".

Ha llegado a decir que "cuando ha sido para acoger" a los refugiados ucranianos "no ha habido ningún problema, quizás porque eran rubios, pero cuando se trata de regularizar a otro tipo de trabajadores entonces es otra cosa".

El problema de la temporalidad en comunidades y ayuntamientos

Respecto a la situación de los interinos y los indefinidos no fijos, ha recordado que el Gobierno adquirió un compromiso con la Comisión Europea para estabilizar 300.000 plazas en la Función Pública y ya va por más de 400.000 tras siete años "convocando las mayores ofertas de empleo público de la historia" de España.

El ministro ha defendido "el compromiso" del Gobierno con la Función Pública, que "es evidente", a su juicio, en plazas, estabilización y condiciones.

Además, ha asegurado que "el problema de la temporalidad no está en la Administración General del Estado, que tiene un 4,7 % de personal temporal", sino en las comunidades autónomas y los ayuntamientos y está "sobre todo" en la Sanidad y Educación. EFE