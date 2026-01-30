Espana agencias

OIT espera impulsar lucha contra el trabajo infantil con conferencia global en Marrakech

Ginebra, 30 ene (EFECOM).- La ciudad marroquí de Marrakech acogerá la VI Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, con el fin de impulsar una lacra que aún afecta a unos 140 millones de menores en el mundo, después de que no se lograra el objetivo de eliminar este problema en 2025, destacó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), patrocinadora de la cumbre.

Más de un millar de representantes de gobiernos, empresas, asociaciones de trabajadores y otros actores institucionales participarán en la conferencia del 11 al 13 de febrero, señaló la directora de Gobernanza de la OIT, Vera Paquete-Perdigão, en una rueda de prensa para presentar el evento.

"Aunque el trabajo infantil se ha reducido en casi la mitad desde 2000, seguimos lejos del compromiso de lograr su erradicación", algo que se contemplaba en el punto 8.7 de los objetivos de desarrollo sostenible, subrayó Vera-Paquete.

La representante de OIT recordó que un tercio de los niños que trabajan no están escolarizados y que aquellos que combinan estudios y trabajo a menudo sufren fracaso escolar.

Vera-Paquete anunció también que en coincidencia con la conferencia de Marrakech la OIT relanzará la campaña "tarjeta roja al trabajo infantil", que creó junto a la FIFA ya en 2002 y pide a la ciudadanía que dé su apoyo a la lucha contra esta lacra a través de fotos y vídeos en redes sociales donde muestren una cartulina roja.

"Significa que el juego ha terminado, que se han superado los límites, que esto no puede continuar así y que la explotación infantil debe terminar", resumió.

Presente en la conferencia de prensa, el activista guatemalteco Fernando Morales-de la Cruz, que lleva 11 años investigando la miseria y el trabajo infantil en las cadenas de suministro de los países desarrollados y las empresa, subrayó a EFE que las cifras de la OIT y otras agencias de la ONU no reflejan la real dimensión del problema.

Mencionó a este respecto que un estudio de las universidades de Zúrich (Suiza), Stanford y Pensilvania (Estados Unidos) cifra el verdadero alcance del trabajo infantil global en 375 millones de menores entre 7 y 14 años.

También subrayó que "es indispensable separar el trabajo infantil por beneficiario", diferenciando el que solamente beneficia económicamente al núcleo familiar de los que generan ese tipo de beneficios a pequeñas empresas o incluso a grandes corporaciones multinacionales. EFECOM

