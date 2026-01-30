Espana agencias

Naver: "Wallapop será el centro de nuestro proyecto europeo, que empieza desde Barcelona"

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- Naver, el gigante de internet de Corea del Sur, aspira a expandirse a Europa desde Barcelona con la compra de la empresa de compraventa de segunda mano Wallapop, oficializada esta semana, y así poder competir en el continente con pesos pesados como Google o Amazon.

"Wallapop será el centro de nuestro proyecto europeo, que empieza desde Barcelona", ha afirmado este viernes el director de Naver en Europa, Seokjoo Han, durante un encuentro con medios en la sede de Wallapop en Barcelona.

La compra se ha cerrado esta semana en una transacción que valora a Wallapop en unos 600 millones de euros, una cifra que llega hasta los 650 millones si se incluye el efectivo.

Han ha asegurado que la compañía tiene "aspiraciones a largo plazo para Europa", donde ya han invertido 500 millones de euros en alrededor de 30 compañías, incluyendo a siete unicornios.

"¿Por qué estamos interesados en Europa? Somos grandes en Corea y en Japón con Messenger en vivo. Fuera de esos mercados, intentar competir directamente no es negocio; no buscamos competir directamente en comercio electrónico o pagos, porque ahí están Amazon, Google y Meta", ha explicado el directivo.

Por eso, su estrategia pasa por centrarse en actores más pequeños: "Invertir, interesándonos en jugadores locales que tengan un gran número de usuarios y un buen equipo", ha afirmado Han.

El director de Wallapop, Rob Cassedy, ha recordado que la compañía catalana ya colaboraba con Naver desde hace cuatro o cinco años en la tecnología que permite hacer búsquedas en la aplicación, que esperan todavía mejorar más con inteligencia artificial y mayor personalización a partir de la compra de la coreana.

Cassedy ha afirmado que 2025 fue el mejor año de la historia de Wallapop, que da trabajo a unas 300 personas, y que en 2024 cerró su ejercicio fiscal con unos ingresos de 101 millones de euros, un 13 % más que el año anterior.

Por su parte, Han ha afirmado que la compra se cerró ayer en una junta directiva con el acuerdo del total de accionistas y ha asegurado que el proceso judicial iniciado por parte de los accionistas minoritarios de Wallapop para impugnar el proceso de venta de la emergente corre en paralelo a su adquisición.

Naver, que tenía un 29,5 % de Wallapop, avanzó en agosto que invertiría otros 377 millones de euros (604.500 millones de wones sucoreanos, KRW) para hacerse con el 70,5 % restante y controlar así el 100 % del accionariado. EFECOM

