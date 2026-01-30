Espana agencias

Naver completa la adquisición de Wallapop y ratifica que mantendrá su sede en Barcelona

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- Naver, el gigante de internet de Corea del Sur, ha completado la adquisición de la plataforma de compraventa de objetos de segunda mano Wallapop en una transacción que valora la empresa en unos 600 millones de euros, y ha subrayado que mantendrá su sede central en Barcelona y también su marca y su plantilla.

En un comunicado, la compañía ha explicado que, una vez obtenidas "todas las autorizaciones regulatorias pertinentes y cumplir con todas las condiciones" para el cierre de la operación, ha "completado con éxito" la adquisición, anunciada en agosto.

"Naver potenciará a Wallapop, aportando su amplia experiencia y tecnología de vanguardia en áreas como la inteligencia artificial, las búsquedas, la publicidad y los pagos, entre otras, para elevar aún más las capacidades de la plataforma y su propuesta de valor", subraya el gigante surcoreano.

Asimismo, la compañía asiática ratifica el compromiso de Wallapop con Barcelona al subrayar que la sede central se mantendrá en la capital catalana y que continuará operando bajo el liderazgo del consejero delegado actual, Rob Cassedy.

Naver, que tenía un 29,5 % de Wallapop, avanzó en agosto que invertiría otros 377 millones de euros (604.500 millones de wones sucoreanos, KRW) para hacerse con el 70,5 % restante y controlar así el 100 % del accionariado.

La compañía surcoreana ha explicado que la valoración 'post-money' de la operación alcanza los 650 millones, aproximadamente.

Asimismo, ha asegurado que esta operación le otorga una "sólida presencia en Europa" en el sector de la compraventa en línea de productos reutilizados.

El consejero delegado de Naver, Soo-yeon Choi, ha asegurado que el cierre de la compra de Wallapop supone "un hito clave en la estrategia europea de Naver" y pone de manifiesto también la "confianza en el potencial del ecosistema de empresas emergentes europeo".

Naver se propone potenciar Wallapop con sus capacidades tecnológicas y "acelerar su impacto en todo el sur de Europa", remarca.

Por su parte, el consejero delegado de Wallapop, Rob Cassedy, ha destacado que con Naver serán capaces de aprovechar el "enorme potencial del comercio de segunda mano".

Wallapop, que da trabajo a unas 300 personas, ha detallado que cerró su ejercicio fiscal de 2024 con unos ingresos de 101 millones de euros, un 13 % más que el año anterior, y ha añadido que alcanzó la rentabilidad de sus operaciones en el mercado español. EFECOM

