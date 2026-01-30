Espana agencias

Muere un operario y otros dos están graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Guardar

Lugo, 30 ene (EFE).- Un operario ha fallecido y dos han resultado heridos de gravedad tras ser atropellados por una grúa cuando hacían trabajos de mantenimiento en la autovía A-8, a la altura del kilómetro 587, en Pígara (Guitiriz, Lugo), en sentido Asturias.

Según la información facilitada por los agentes de Tráfico al 112 Galicia, los operarios trabajaban en la vía cuando fueron atropellados por una grúa después de chocar contra un coche de mantenimiento que se encontraba parado en la vía.

Uno de ellos falleció, los otros dos resultaron heridos de consideración y el conductor de la grúa también precisó asistencia sanitaria. EFE

1011162

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gregorio Marañón, reelegido presidente del Teatro Real por quinto mandato consecutivo

Infobae

La jueza de la dana pide identificar a los bomberos que vigilaron el Poyo y el río Magro

Infobae

Salvador Sobral, Clara Peya y otros 70 artistas retiran su música de Spotify como boicot

Infobae

Garitano dice sobre la rescisión de Fali que quieren un “grado de profesionalidad alto”

Infobae

La ajedrecista Mitra Hejazipour apuesta por una operación en Irán como la de Venezuela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Cataluña es la Comunidad Autónoma

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

Bustinduy defiende que topar el alquiler “funciona” y pide “dejar de perdonar impuestos a los más ricos”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”