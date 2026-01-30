Muere un operario y otros dos están graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Lugo, 30 ene (EFE).- Un operario ha fallecido y dos han resultado heridos de gravedad tras ser atropellados por una grúa cuando hacían trabajos de mantenimiento en la autovía A-8, a la altura del kilómetro 587, en Pígara (Guitiriz, Lugo), en sentido Asturias.

Según la información facilitada por los agentes de Tráfico al 112 Galicia, los operarios trabajaban en la vía cuando fueron atropellados por una grúa después de chocar contra un coche de mantenimiento que se encontraba parado en la vía.

Uno de ellos falleció, los otros dos resultaron heridos de consideración y el conductor de la grúa también precisó asistencia sanitaria. EFE

