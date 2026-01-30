Espana agencias

Muere a los 96 años Alfredo Davicce, expresidente del River Plate

Guardar

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- Alfredo Davicce, expresidente del River Plate (1989-1997), falleció este viernes a los 96 años, según informó el Millonario a través de las redes sociales, en las que destacó los nueve títulos conseguidos por el club durante su gestión.

"Lamentamos el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien fuera presidente de River entre 1989 y 1997, período en el que el club consiguió 9 títulos", anunció el River en su perfil de la red social X.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza", añadió en el mensaje, que estuvo acompañado por una foto de Davicce frente al icónico estadio del club, el Monumental.

Durante su gestión, el Millonario se consagró campeón de la Copa Libertadores (1996) y la Supercopa (1997) y cosechó siete títulos locales, incluyendo un tricampeonato entre 1996 y 1997, lo que lo convierte en uno de los presidentes más exitosos de la historia del club.

Aquel equipo que alcanzó la gloria continental estaba conducido por Ramón Díaz y contaba con figuras como Hernán Crespo, Ariel Ortega, Germán Burgos y el uruguayo Enzo Francescoli.

Durante la presidencia de Davice, también vistieron la camiseta rojiblanca jugadores como Juan Pablo Ángel, Pablo Aimar, Javier Saviola, Marcelo Gallardo y el chileno Marcelo Salas, entre otros.

EFE

pd/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos en Murcia dos hombres reclamados por Suecia por blanquear más de 21 millones

Infobae

Una cofradía de Málaga pide disculpas al verse en sus redes iconos de una web porno

Infobae

1-1. Espanyol y Alavés empatan en la primera parte en el RCDE Stadium

Infobae

El oro cae cerca de un 9% y se aleja de los 5.000 dólares por onza

Infobae

El petróleo de Texas baja un 0,32 % pendiente de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la víctima 46 del

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”