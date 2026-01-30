Muere a los 96 años Alfredo Davicce, expresidente del River Plate

Buenos Aires, 30 ene (EFE).- Alfredo Davicce, expresidente del River Plate (1989-1997), falleció este viernes a los 96 años, según informó el Millonario a través de las redes sociales, en las que destacó los nueve títulos conseguidos por el club durante su gestión.

"Lamentamos el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien fuera presidente de River entre 1989 y 1997, período en el que el club consiguió 9 títulos", anunció el River en su perfil de la red social X.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza", añadió en el mensaje, que estuvo acompañado por una foto de Davicce frente al icónico estadio del club, el Monumental.

Durante su gestión, el Millonario se consagró campeón de la Copa Libertadores (1996) y la Supercopa (1997) y cosechó siete títulos locales, incluyendo un tricampeonato entre 1996 y 1997, lo que lo convierte en uno de los presidentes más exitosos de la historia del club.

Aquel equipo que alcanzó la gloria continental estaba conducido por Ramón Díaz y contaba con figuras como Hernán Crespo, Ariel Ortega, Germán Burgos y el uruguayo Enzo Francescoli.

Durante la presidencia de Davice, también vistieron la camiseta rojiblanca jugadores como Juan Pablo Ángel, Pablo Aimar, Javier Saviola, Marcelo Gallardo y el chileno Marcelo Salas, entre otros.

EFE

