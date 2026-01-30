Moreno destaca el "comportamiento ejemplar" de los asistentes al funeral por las víctimas

Sevilla, 30 ene (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este viernes el "comportamiento ejemplar" de los familiares de las víctimas del accidente de los trenes del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y de todos los asistentes al funeral celebrado ayer en Huelva.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en la presentación del Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de Andalucía, Moreno se ha referido de esta forma al funeral de homenaje a las víctimas al que asistieron ayer los reyes.

"Fue una ceremonia seria y responsable", ha señalado brevemente el presidente andaluz, quien ayer participó también en la misa funeral junto a varios consejeros de su Gobierno y representantes del Ejecutivo nacional, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Según Moreno, hubo un "comportamiento ejemplar por parte de las víctimas" y también por el resto de los asistentes, algo que, en su opinión, es algo que "hay que agradecer" porque también ofrece "una buena imagen de Andalucía". EFE