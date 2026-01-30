Moncho Fernández: "El balance global de la primera vuelta es positivo"

Girona, 30 ene (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha celebrado este viernes que el balance global de la primera vuelta de la Liga Endesa "es positivo" y que el equipo ha crecido y va por "buen camino", aunque ha avisado de que queda "mucho trabajo por delante".

"Hay notas positivas y otras no tanto como la baja de Maxi (Fjellerup) y algún partido que se nos ha escapado de las manos en los minutos finales, pero en general estoy contento", ha asegurado el entrenador gallego.

Asimismo, ha reiterado que "el día a día es la receta para alcanzar los objetivos" y ha descartado que una victoria en el partido de este sábado contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos suponga la permanencia virtual.

En este sentido, ha afirmado que el equipo se equivocará si afronta el encuentro como "una revancha" de la dura derrota de la primera jornada (97-79).

Moncho ha avisado que el Burgos, decimoséptimo con cinco victorias menos que el Girona, "es un equipo que está muy bien a pesar de la clasificación" y que viene de perder por solo tres puntos contra el Joventut Badalona, y de uno contra el Barça y el Hiopos Lleida.

"El aspecto defensivo será clave porque son el equipo más rápido de toda la liga con el Valencia. Son realmente peligrosos en los primeros segundos de la posesión porque son el equipo que fuerza más pérdidas. También son un muy buen equipo en el rebote ofensivo y nosotros necesitamos nuestro rebote defensivo para poder hacer nuestro juego", ha argumentado el técnico del Girona.

Además, ha destacado que en el plano ofensivo su equipo debe tener "claridad" para "afrontar y saber leer" las defensas del Burgos, un equipo con un gran "repertorio táctico". EFE

