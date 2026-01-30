Miller enseña la mejor cara de Yamaha en el "shakedown"

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ha superado el tiempo de Aleix Espargaró y ha encabezado la tabla de tiempos, con 1.57.908, en el segundo día de pruebas "shakedown" en Sepang, Malasia.

Los dos pilotos de Yamaha se han estrenado hoy en este tipo de pruebas ofreciendo la mejor versión de la M1 con el motor V4. Así, Jack Miller lideró, mientras que el novato Toprak Razgatlioglu rebajó siete décimas su tiempo de la primera vuelta del día.

Alex Rins, que encabezó la segunda jornada del shakedown de 2025, se quedo casi un segundo por detrás de Miller, lo que le sirvió para estar entre los siete primeros, mientras que Fabio Quartararo colocó sus dos motos entre las cinco primeras gracias a un comienzo fulgurante de mano de Monster Energy Yamaha.

Por detrás se encontraba KTM con Pol Espargaró, que se situó tan solo a veinticinco centésimas de Miller, mientras que el tricampeón del mundo, Dani Pedrosa, logró meter a sus dos motos RC16 entre las diez mejores.

En Honda, fue Aleix Espargaró quien manejó los mejores tiempos con un 1.58.066, colocándose tercero, a tan solo una décima de su hermano Pol. Diogo Moreira continuó su adaptación rebajando por un segundo el tiempo obtenido en la pasada jornada.

Michele Pirro fue el único piloto de Ducati presente hoy en el circuito y consiguió hacer un tiempo 1.2 segundos por encima de Miller con 46 vueltas completadas. EFE