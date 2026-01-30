Espana agencias

Miguel Muñoz y David González, nuevos líderes en 'La Leyenda de Tartessos'

Huelva, 30 ene (EFE).- Miguel Muñoz y David González alcanzaron este viernes el liderato de 'La Leyenda de Tartessos', carrera de bicicletas todoterreno (BTT) que transcurre por la provincia de Huelva, tras una caída de José María Sánchez, líder con Alberto Barroso tras la primera etapa disputada el jueves.

En la clasificación femenina, Natalia Fischer y María Reyes Murillo repitieron victoria de etapa y afianzan su primer puesto.

El terreno en la segunda etapa era muy diferente al de la primera, con senderos entre los pinos hasta alcanzar la orilla de la playa de Huelva. Los corredores se libraron de competir bajo la lluvia, pero la caída en días anteriores propició balsas que fueron una trampa para algunos.

Se registraron varias caídas, la más destacada la del jerezano José María Sánchez, en el kilómetro 23 de carrera. En una de esas zonas encharcadas, su bicicleta clavó la rueda delantera y el ciclista del Scott Cala Bandida dio con el cuerpo en el suelo, parando la carrera unos minutos debido a la gravedad del golpe.

Desde ese momento, el grupo principal aumentó sus efectivos, encabezado por Miguel Muñoz y David González, del Scott Monte Nevado, por delante de la dupla de Klimatiza que forman Jose Dias y Sebas Gesche y un nutrido grupo de corredores, con los favoritos entre ellos.

Con el paso por la laguna del Portil, se fueron definiendo las posiciones hasta llegar a la línea de meta, donde el cordobés y el sevillano de Scott ganaron por unos metros al luso y el chileno para adjudicarse la victoria.

En féminas, Natalia Fischer y María Reyes Murillo trataron de controlar a sus rivales desde los primeros metros, lucharon contra el barro y los elementos. Por detrás, la dupla eslovaca que forman Janka Keseg y Martina Krahulcova apretaron pero sin inquietar a las ciclistas del Extremadura Ecopilas.

Las corredoras del conjunto extremeño lo tienen de cara para mantener el liderato, al aventajar a sus rivales directas en casi siete minutos y medio.

Este sábado se disputará la etapa reina de La Leyenda de Tartessos 2026, con salida en la localidad de San Bartolomé de la Torre. Aunque no hay previsión de lluvia, la organización considera que el viento sí puede ser determinante.

Serán más de 80 kilómetros de recorrido con unos 1.400 metros de desnivel que llevarán a los corredores por un terreno de pura bicicleta todoterreno en el Andévalo onubense. Los corredores atravesarán dehesas, subidas y bajadas no muy largas, pero muy exigentes físicamente. Además pasarán por paisajes como las minas a cielo abierto de Tharsis. EFE

maf/agr/cmm

