Míchel: "El Oviedo está creciendo y es un equipo súper competitivo"

Girona, 30 ene (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha avisado este viernes de que el Oviedo, colista y próximo rival, está "creciendo como equipo" y es "un rival súper competitivo".

"Ha mejorado mucho en las últimas jornadas en presión y en oportunidades de gol. No ha tenido suerte en los resultados, pero a mí por ejemplo me encantó la primera parte contra el Barça. Necesitamos dar nuestra mejor versión para sacar un resultado positivo", ha añadido el técnico rojiblanco en la previa de la visita al Carlos Tartiere.

Míchel ha reconocido que el Girona quiere alimentar la buena imagen de las últimas semanas y seguir siendo "un equipo con esta sensación de necesidad, de sentimiento de pertenencia y de juego", con "energía".

El técnico ha reivindicado que sus jugadores han dado "un paso adelante en todos los sentidos" porque "es difícil jugar como ha jugado el equipo cuando estás en una situación delicada".

También ha admitido que el equipo llega mucho al último tercio del campo, pero ha pedido más "agresividad" y "determinación", "mirar a gol" y "finalizar más jugadas" porque "hay momentos que no hace falta dar más pases".

El entrenador madrileño ha confirmado que el portero croata Domink Livakovic ya ha abandonado el Girona y ha afirmado que su salida era necesaria para todas las partes porque "cuando un jugador no está a gusto y no quiere estar en un sitio lo mejor es encontrar una solución".

En clave de mercado, Míchel ha afirmado que el club podría cerrar una última incorporación si se encuentra "una oportunidad de mercado", pero que "la sensación es que será complicado" por la dificultad del mercado y por la situación económica del club y ha reiterado que está "contento" porque las llegadas de Marc-André ter Stegen, Fran Beltrán y Claudio Echeverri han mejorado "mucho" la plantilla.

También ha destacado que Thomas Lemar, "un jugador diferencial con al pelota", está "en su mejor versión física" y aporta "una velocidad de juego que necesitamos". EFE

asm/fa/jpd