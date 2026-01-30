Merz viaja al Golfo para abordar estabilidad en la región y profundizar lazos económicos

Berlín, 30 ene (EFECOM).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará la semana que viene, entre los días 4 y 6 de febrero, a la región del Golfo, donde visitará Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos con el fin de subrayar la estabilidad en Oriente Próximo y fortalecer y profundizar la colaboración económica con estos tres países.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo, Stefan Kornelius, afirmó que estos tres países ofrecen un elevado potencial de inversión y que el Gobierno alemán espera un aumento de la actividad inversora, en la que, por supuesto, el tema de la energía es de gran importancia, pero subrayó que, "sobre todo, se trata de la estabilidad en la región".

Señaló que todos pueden ver cómo "en diversos puntos conflictivos de esta región no se pueden reducir las tensiones" y en este sentido, indicó que el canciller está interesado en las opciones que también tienen Alemania y Europa para contribuir a tranquilizar la situación.

En concreto, respecto a Arabia Saudí, a donde también viajará la ministra de Economía, Katherina Reiche, entre el 1 y 3 de febrero, el portavoz indicó que se trata de "un actor fundamental para la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo y Oriente Medio". Y agregó que ese es el primer punto de conexión en el interés de Alemania por ese país, al que se suma, la relación económica, que presenta posibilidades de ser ampliada.

Por su parte, Susanne Ungrad, portavoz de Economía, recordó al informar sobre el viaje de la ministra que Alemania es para Arabia Saudí el socio económico más importante en la Unión Europea (UE) y se refirió a las buenas oportunidades que existen para ampliar las relaciones económicas entre ambas partes.

Por otra parte, Kornelius aludió a las intensas relaciones diplomáticas entre Alemania y los Emiratos Árabes Unidos y al acuerdo de asociación estratégica existente desde 2004.

En 2024, los Emiratos Árabes Unidos volvieron a ser el socio económico más importante de Alemania en la región, con un volumen comercial bilateral de casi 12.000 millones de euros. En ese país hay más de 300 empresas alemanas, y el objetivo es intensificar esa relación, añadió.

En concreto, Merz partirá en la tarde del miércoles de la semana que viene a Arabia Saudí acompañado de una delegación empresarial, el jueves en la mañana continuará a Catar y esa misma tarde proseguirá su viaje hacia Emiratos Árabes Unidos, donde le viernes mantendrá conversaciones en Abu Dabi antes de regresar a Alemania. EFECOM