Espana agencias

Merz viaja al Golfo para abordar estabilidad en la región y profundizar lazos económicos

Guardar

Berlín, 30 ene (EFECOM).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará la semana que viene, entre los días 4 y 6 de febrero, a la región del Golfo, donde visitará Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos con el fin de subrayar la estabilidad en Oriente Próximo y fortalecer y profundizar la colaboración económica con estos tres países.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo, Stefan Kornelius, afirmó que estos tres países ofrecen un elevado potencial de inversión y que el Gobierno alemán espera un aumento de la actividad inversora, en la que, por supuesto, el tema de la energía es de gran importancia, pero subrayó que, "sobre todo, se trata de la estabilidad en la región".

Señaló que todos pueden ver cómo "en diversos puntos conflictivos de esta región no se pueden reducir las tensiones" y en este sentido, indicó que el canciller está interesado en las opciones que también tienen Alemania y Europa para contribuir a tranquilizar la situación.

En concreto, respecto a Arabia Saudí, a donde también viajará la ministra de Economía, Katherina Reiche, entre el 1 y 3 de febrero, el portavoz indicó que se trata de "un actor fundamental para la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo y Oriente Medio". Y agregó que ese es el primer punto de conexión en el interés de Alemania por ese país, al que se suma, la relación económica, que presenta posibilidades de ser ampliada.

Por su parte, Susanne Ungrad, portavoz de Economía, recordó al informar sobre el viaje de la ministra que Alemania es para Arabia Saudí el socio económico más importante en la Unión Europea (UE) y se refirió a las buenas oportunidades que existen para ampliar las relaciones económicas entre ambas partes.

Por otra parte, Kornelius aludió a las intensas relaciones diplomáticas entre Alemania y los Emiratos Árabes Unidos y al acuerdo de asociación estratégica existente desde 2004.

En 2024, los Emiratos Árabes Unidos volvieron a ser el socio económico más importante de Alemania en la región, con un volumen comercial bilateral de casi 12.000 millones de euros. En ese país hay más de 300 empresas alemanas, y el objetivo es intensificar esa relación, añadió.

En concreto, Merz partirá en la tarde del miércoles de la semana que viene a Arabia Saudí acompañado de una delegación empresarial, el jueves en la mañana continuará a Catar y esa misma tarde proseguirá su viaje hacia Emiratos Árabes Unidos, donde le viernes mantendrá conversaciones en Abu Dabi antes de regresar a Alemania. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Elma Saiz apela a la responsabilidad y critica al PP por estar "preso de las políticas racistas y xenófobas" de Vox

Elma Saiz apela a la

Djokovic cambia el guión y disputará el título a Alcaraz

Infobae

Butragueño: “En la ida tenemos que enviar el mensaje de que vamos a ganar”

Infobae

Eroski pagará el lunes 14,8 millones como intereses a los inversores en aportaciones

Infobae

La Bolsa española logra un nuevo récord intradía y alcanza los 17.950 puntos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “no dividir fuerzas”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera y el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 febrero

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic