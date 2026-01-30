Mayoría de verdes en los parqués del Sudeste Asiático

Bangkok, 30 ene (EFECOM).- La mayoría de las principales bolsas del Sudeste Asiático se recuperaron este viernes de las pérdidas de la víspera, pero Singapur cayó para cerrar la semana en rojo.

El referencial vietnamita, el VN del parqué de Ho Chi Minh, se mantuvo en verde y avanzó un 0,77 % o 14,06 unidades, hasta quedar en las 1.829,04.

En Manila, el selectivo PSEi, se recuperó y ganó hoy un 1,70 % o 105,61 puntos, escalando hasta los 6.228,97 enteros.

Asimismo, la bolsa de Yakarta subió un 1,18 % o 97,40 puntos y quedó en los 8.329,61, después de dos días de caídas por el anuncio del proveedor mundial de índices bursátiles Morgan Stanley Capital International (MSCI) sobre cambios relacionados con los valores indonesios.

Mientras tanto, el KLCI malasio creció 0,60 % o 10,31 puntos, lo que situó el índice en 1.741,20 enteros.

En Tailandia, el SET volvió a bajar, esta vez un 0,26 % o 3,44 unidades, hasta las 1.327,63.

Además, en el próspero Singapur, el STI cayó un 0,35 % o 17,01 unidades hasta las 4.913,02. EFECOM