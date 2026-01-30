Espana agencias

Matarazzo: "En un derbi no hay favoritos. Hay que luchar y enseñar el carácter para ganar"

San Sebastián, 30 ene (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha asegurado este viernes que en el próximo derbi ante el Athletic "no hay favoritos" y ha dicho tener claro que será necesario "luchar y enseñar carácter para ganar" este partido.

El equipo donostiarra llega a la cita en muy buena dinámica desde el aterrizaje del técnico estadounidense, con cuatro victorias, la última ante el Celta, y un empate en cinco partidos. "Tenemos que seguir en esta línea", ha indicado este viernes Matarazzo en una rueda de prensa.

El norteamericano ha sido elegido como mejor entrenador del mes de LaLiga EA Sports, un premio que para él es "producto del trabajo de toda la plantilla". "Se debería decir equipo del mes en vez de entrenador del mes, pero estoy muy contento de ser el líder de este equipo", ha apuntado.

El técnico de origen italiano tiene claro que el encuentro del domingo en San Mamés es "especial" por todos los componentes emocionales que acarrea un derbi. "Sabemos lo importante que es y lo hemos notado en los paseos que damos por la ciudad", ha indicado.

Matarazzo estuvo presente el miércoles en el campo del Athletic en el partido de Liga de Campeones ante el Sporting de Lisboa y que, como ha señalado, supuso "una oportunidad para ver un partido de 'Champions' y analizar al oponente".

Respecto al Athletic, ha comentado que se trata de un equipo "con muchos centros y que presiona muy bien", además de utilizar una presión alta.

En el derbi, Matarazzo buscará que su equipo consiga dominar "diferentes fases del partido" para tener opciones de ganar, algo para lo que deberá igualar la "energía" que se generará en San Mamés.

Por otra parte, el entrenador realista ha desvelado que, tras la operación a la que se ha sometido este viernes el portero Unai Marrero para reducir una fractura malar, el guardameta estará "unos siete días fuera hasta que vuelva a entrenar con una máscara".

Sobre Barrenetxea, ausente en el entrenamiento del viernes, ha dicho que tiene "un golpe", aunque confía en que esté el domingo, si bien el centrocampista Yangel Herrera podría entrar en la convocatoria tras varios meses en el dique seco.

En las próximas horas, todo hace indicar que la Real firmará cedido a Wesley Ribeiro, aunque Matarazzo no ha querido dar pistas al respecto. Ha confirmado sin embargo que el club está buscando a un futbolista de banda, pero sin confirmar que el brasileño sea el indicado.

El técnico también ha tenido palabras para una afición que lo da "todo" en los partidos y ha insistido en que es "muy importante" que estén cerca de los jugadores. EFE

