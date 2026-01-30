Espana agencias

Marco Garcés, sobre el duelo con el PAOK: "Será difícil, pero estamos con ilusión"

Guardar

Vigo, 30 ene (EFE).- El mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, advirtió este viernes, tras conocer que se medirán al PAOK Salónica en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que a su equipo le espera una eliminatoria muy exigente ante el equipo griego, al que ya venció en la segunda jornada de la fase liga.

En aquel encuentro, pese a adelantarse con un tanto de Giorgos Giakoumakis tras un error defensivo del Celta, el conjunto dirigido por el rumano Răzvan Lucescu pagó cara su racanería y acabó sucumbiendo (3-1) ante un rival comandado por Iago Aspas.

“Una cosa es recibirlos y otra visitarlos. Todo el mundo habla de la pasión con que se vive el fútbol en Grecia, todos nos avisan de que es algo que hay que vivir. Será difícil, pero estamos con ilusión y ambición de seguir escalando”, manifestó a CeltaMedia.

Marco Garcés, además, cree que su equipo se encuentra “en una racha bastante positiva”, jugando “muy bien” al fútbol pese al “accidente” que supuso caer derrota ante la Real Sociedad en Anoeta, en LaLiga.

“Ayer estuvimos a dos minutos de ganar al Estrella Roja, en un partido que creo que merecimos ganar”, aseguró el mexicano, quien elogió el espectacular debut de Fer López en Belgrado porque “más allá del golazo, hizo casi todo bien”.

“Su adición al equipo genera ilusión de por sí. Como me dijo Róber Fernández -el segundo entrenador de Claudio Giráldez– al llegar al vestuario, en cinco minutos valió la pena todo el mes de negociaciones”, concluyó. EFE

dmg/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gregorio Marañón, reelegido presidente del Teatro Real por quinto mandato consecutivo

Infobae

La jueza de la dana pide identificar a los bomberos que vigilaron el Poyo y el río Magro

Infobae

Salvador Sobral, Clara Peya y otros 70 artistas retiran su música de Spotify como boicot

Infobae

Garitano dice sobre la rescisión de Fali que quieren un “grado de profesionalidad alto”

Infobae

La ajedrecista Mitra Hejazipour apuesta por una operación en Irán como la de Venezuela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

ECONOMÍA

Cataluña es la Comunidad Autónoma

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

Bustinduy defiende que topar el alquiler “funciona” y pide “dejar de perdonar impuestos a los más ricos”

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”