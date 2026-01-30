Marco Garcés, sobre el duelo con el PAOK: "Será difícil, pero estamos con ilusión"

Vigo, 30 ene (EFE).- El mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, advirtió este viernes, tras conocer que se medirán al PAOK Salónica en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que a su equipo le espera una eliminatoria muy exigente ante el equipo griego, al que ya venció en la segunda jornada de la fase liga.

En aquel encuentro, pese a adelantarse con un tanto de Giorgos Giakoumakis tras un error defensivo del Celta, el conjunto dirigido por el rumano Răzvan Lucescu pagó cara su racanería y acabó sucumbiendo (3-1) ante un rival comandado por Iago Aspas.

“Una cosa es recibirlos y otra visitarlos. Todo el mundo habla de la pasión con que se vive el fútbol en Grecia, todos nos avisan de que es algo que hay que vivir. Será difícil, pero estamos con ilusión y ambición de seguir escalando”, manifestó a CeltaMedia.

Marco Garcés, además, cree que su equipo se encuentra “en una racha bastante positiva”, jugando “muy bien” al fútbol pese al “accidente” que supuso caer derrota ante la Real Sociedad en Anoeta, en LaLiga.

“Ayer estuvimos a dos minutos de ganar al Estrella Roja, en un partido que creo que merecimos ganar”, aseguró el mexicano, quien elogió el espectacular debut de Fer López en Belgrado porque “más allá del golazo, hizo casi todo bien”.

“Su adición al equipo genera ilusión de por sí. Como me dijo Róber Fernández -el segundo entrenador de Claudio Giráldez– al llegar al vestuario, en cinco minutos valió la pena todo el mes de negociaciones”, concluyó. EFE

