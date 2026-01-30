Marcelino: “El partido ante Osasuna será de ritmo alto, intensidad y dificultad”

Villarreal (Castellón), 30 ene (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que el encuentro que disputará su equipo esta jornada ante Osasuna será de “ritmo alto, intensidad y dificultad”.

El técnico indicó que, tras la eliminación en la Liga de Campeones, el Villarreal está bien de ánimos para afrontar la Liga porque cuando no se tienen opciones en una competición “la mente siempre da prioridad a lo necesario antes que a lo que no tiene solución”.

“Nos hubiera gustado despedir la Liga de Campeones con mejores resultados, pero ahora tenemos la oportunidad en estas 18 jornadas que quedan de volver”, señaló el preparador asturiano.

Marcelino admitió que el Villarreal, que suma cuatro derrotas consecutivas, está en una “dinámica negativa” que desea cambiar en Pamplona, si bien precisó que no está preocupado por el juego de su equipo, a excepción del primer tiempo ante el Leverkusen.

El técnico aseguró que Osasuna exigirá al Villarreal su mejor versión, ya que recordó que ha ganado siete de los 11 partidos disputados como local.

“Han cogido buenas sensaciones y seguridad con el balón y además tienen a Budimir en un buen momento goleador”, explicó el asturiano, que pidió máxima atención a su defensa en las acciones de estrategia de Osasuna.

Marcelino confirmó las ausencias de Ayoze y Partey para este partido, así como la de Alfon González, reciente fichaje, que se encuentra lesionado.

El asturiano justificó los malos resultados al señalar que es algo habitual en los equipos que disputan dos competiciones y valoró especialmente que pese al desgaste de la Liga de Campeones su equipo haya sumado 41 puntos, algo que, dijo, sólo está al alcance de los grandes en Europa.

Para Marcelino, la dinámica negativa es una suma de factores como “el calendario” y un descenso en el rendimiento de los jugadores, si bien aseguró que las derrotas “te enseñan a mejorar”.

“De esta etapa saldremos juntos y unidos. Son rachas, no veo tan mal al equipo, pero hay que recuperar la solvencia en las áreas”, resaltó el preparador asturiano, que marcó como objetivo del Villarreal “mirar siempre hacia al que está arriba” en la clasificación. EFE

