Los jóvenes a los diputados: Si damos nuestra opinión, queremos saber que sirve para algo

Madrid, 30 ene (EFE).- Ocho jóvenes de 12 a 17 años han planteado en el Parlamento sus propuestas sobre los temas que más les afectan y preocupan, como la salud mental, la prevención de la violencia, la pobreza, sus derechos digitales o la acción climática.

"Cuando damos nuestra opinión, queremos saber que sirve para algo y que provoca cambios reales", ha dicho Sofía, de 12 años, la primera en intervenir este viernes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Vive en Castro Urdiales (Cantabria), pertenece a la Asociación de Scouts de España y ha puesto el énfasis en la importancia de la participación infantil y adolescente en la esfera pública.

Uxía, de 16 años, miembro del consejo local de la localidad gallega de Nigrán y con discapacidad, ha reclamado que todos los derechos sean realmente accesibles. "Cuando una plataforma educativa no es accesible, una aplicación no está adaptada o cuando la tecnología no tiene en cuenta nuestras necesidades, se crean barreras, que afectan especialmente a los niños y adolescentes con discapacidad".

La salud mental sigue siendo un "tema tabú", ha lamentado Noelia (13 años, Jaén) del grupo asesor de Unicef: "No hay una asignatura que explique este tema". "Necesitamos más profesionales que nos ayuden a poner nombre a los sentimientos y nos aconsejen a poner nombre a nuestros problemas".

Junto a ellos, Leonor (12 años, Trebujena, Cádiz), Sofía (15 años, Daganzo de Arriba, Madrid), Lola (15 años, Valencia), Pablo (13 años, Puertollano, Ciudad Real) y Khouloud (17 años, Madrid), de consejos locales y colectivos de participación, han ido detallando demandas y propuestas en la nueva edición de esta iniciativa impulsada por la Plataforma de Infancia y Unicef España, en la que han recordado el sufrimiento de los niños palestinos.

"Estamos aquí para oír vuestra voz, para escuchar vuestra versión, para respetar vuestros derechos por encima de todo, porque es la única manera de hacer de nuestra sociedad el lugar habitable que deseamos para el futuro", ha señalado la presidenta del Congreso, Francina Armengol en el acto, al que ha asistido también la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. EFE