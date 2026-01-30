Espana agencias

Los camioneros de los Balcanes ponen fin a bloqueos en fronteras tras compromiso con la UE

Guardar

Zagreb, 30 ene (EFECOM).- Los camioneros de Serbia y Bosnia-Herzegovina levantaron este viernes los bloqueos en las fronteras con la Unión Europea (UE), sumándose a los de Montenegro y Macedonia del Norte, que lo hicieron el jueves, tras las promesas de Bruselas de revisar las restricciones del sistema Schengen que, según el sector, ponen en riesgo su supervivencia económica.

Los camioneros de esos cuatro países de los Balcanes Occidentales protestaban desde el lunes contra las restricciones para su trabajo que les impone el nuevo sistema de entradas en el área Schengen.

Los transportistas de Bosnia-Herzegovina decidieron este viernes suspender el bloqueo a las 16.00 horas (15.00 GMT) tras recibir garantías de Bruselas de que serán eximidos de las restricciones, informó el portal bosnio Klix.

Una decisión similar, la de suspender el bloqueo este viernes a las 15.00 horas (14.00 GMT), fue confirmada por los camioneros de Serbia a la agencia de noticias serbia Beta. Los transportistas de Montenegro y Macedonia del Norte ya pusieron fin a sus protestas el jueves.

El nuevo sistema de entradas y salidas en el espacio Schengen de libre circulación, que empezó a aplicarse en octubre y se completará en abril, introduce por razones de seguridad nuevas formas de control en las fronteras que, aunque buscan agilizar los trámites, han generado problemas.

La principal queja de los camioneros balcánicos es que las normas europeas limitan su permanencia en el territorio Schengen a un máximo de tres meses en un período de seis, lo que dificulta su trabajo y, según el sector, empujará a muchos transportistas a la bancarrota.EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bodegas Riojanas pacta un ERTE de cuatro meses mientras negocia la entrada de un inversor

Infobae

Colombia cerró diciembre con un desempleo del 8 %, el más bajo para ese mes desde 2001

Infobae

Volkswagen advierte de un posible ERE en Navarra si se reactivan los contratos relevo

Infobae

El euro sigue a la baja y cae hasta los 1,1899 dólares tras el mal dato de empleo alemán

Infobae

Tubos Reunidos: Los aranceles de Trump, claves en el estallido de la crisis

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Indemnización de 15.000 euros a

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera y el himno de España

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 3 de este 01 de febrero del 2026

Resultados ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE este domingo 01 de febrero del 2026

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1 HOY domingo 01 de febrero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic