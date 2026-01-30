Libertad con retirada de pasaporte para el detenido en L'Hospitalet por financiar a Hamás

Madrid, 30 ene (EFE).- El hombre detenido por los Mossos d'Esquadra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acusado de financiar a la organización Hamás ha quedado en libertad, aunque deberá comparecer semanalmente ante el juzgado, tiene prohibido salir de España y se le ha retirado el pasaporte.

El arrestado, de 38 años, ha pasado a disposición judicial ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que le ha puesto en libertad con las mencionadas medidas cautelares, según han indicado a EFE fuentes jurídicas, que han precisado que la causa está declarada secreta.

El hombre fue detenido el pasado martes, día 27, en la ciudad barcelonesa como presunto autor de un delito de financiación del terrorismo y un delito de contrabando.

La investigación, que se inició en junio de 2025, a raíz de una operación por estafas y blanqueo de capitales, atribuye al detenido el envió de 600.000 euros a la organización terrorista Hamás.

En el transcurso de las diligencias por estafa se detectó que un investigado había transferido criptoactivos a diversas direcciones vinculadas a una entidad que, presuntamente, era utilizada por la organización terrorista Hamás para financiarse.

La causa, tutelada por la Audiencia Nacional, ha permitido acreditar la existencia de 31 envíos al grupo terrorista.

En los registros practicados en el domicilio y el establecimiento comercial que regentaba el acusado los agentes intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, joyas de lujo, en torno a nueve mil puros, elementos informáticos y dos armas, según ha informado este viernes la Policía de la Generalitat.

También se procedió al bloqueo de criptoactivos y de varias cuentas bancarias vinculadas al detenido. El valor total de los objetos intervenidos y activos bloqueados durante el operativo supera los 370.000 euros.

La investigación sigue abierta, según los Mossos d'Esquadra, y las actuaciones se mantienen bajo secreto. EFE