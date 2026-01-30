Espana agencias

Las jugadoras de 24 a 29 años perciben salarios más altos

Alba Calzado

Madrid, 29 ene (EFE).- El mercado de fichajes del fútbol femenino experimentó un crecimiento importante en 2025. No tanto en número de traspasos (2.440, un 6,3% más que en 2024), sino en valor: los clubes gastaron un 83,6% más en adquirir jugadoras, hasta un total de 28,6 millones de dólares, según recoge el Global Transfer Report 2025, publicado por FIFA. El rango de 24 a 29 años, más consagradas y mejor valoradas.

El porcentaje de crecimiento es superior al del fútbol masculino. Los equipos de hombres gastaron en 2025 13.080 millones de dólares, un 52,3% más que en 2024. La tendencia, en esta categoría, no es tan claramente alcista: en 2019, por ejemplo, se invirtió más en el mercado de fichajes masculino que en 2020, 2021 y 2022; y en 2024 también se experimentó una bajada en el gasto respecto a 2023.

La mayor capacidad de inversión en fútbol femenino se aprecia en el hecho de que, en los últimos cuatro años, el porcentaje de traspasos por un precio (en contraposición a los que se hacen gratis, por finalización de contrato o por cesión) prácticamente se ha duplicado: de un 6,2% del total en 2022 a un 11,8% en 2025.

Además, también crece (8,3%) el número de clubes involucrados en traspasos internacionales: hasta 756 entidades participaron en este mercado al alza.

Entre los veinte equipos que más gastaron en fichajes en 2025 a nivel mundial, solamente hay un español: el Real Madrid, que ocupa la séptima posición. Por encima tiene al Chelsea, el London City Lionesses, el Olympique de Lyon, el Orlando Pride, el Utah Royals y el Washington Spirit.

El 55% de los clubes de la parte alta de la clasificación son europeos (ingleses, franceses, españoles o italianos). El 40%, estadounidenses. Solamente hay uno que no corresponde con ninguna de esas dos categorías: el Al Qadsiah de Arabia Saudí, que ha subido 98 puestos en el ranking respecto a 2024.

Teniendo eso en cuenta, es normal que la mayor parte de los traspasos internacionales involucren a equipos UEFA (europeos) y Concacaf (norteamericanos). Los clubes europeos representan el 67,3% del total del gasto en el mercado de fichajes (19,3 millones de dólares); los norteamericanos, el 29,2% (8,3 millones).

Dos equipos ingleses, uno francés y uno estadounidense protagonizaron en 2025 los cinco fichajes más caros. El London City Lionesses adquirió a la congoleña Grace Geyoro, procedente del Paris Saint-Germain, por la cifra récord de 1,6 millones de dólares.

El Chelsea, también de Londres, se hizo con los servicios de dos estadounidenses en dos traspasos que también están en ese top cinco: Alyssa Thompson, desde el Angel City (1,5 millones de dólares), y Naomi Girma, del San Diego Wave (1,1 millones de dólares).

Las otras dos componentes de este selecto club son la mexicana Lizbeth Ovalle, que cambió los Tigres de México por el Orlando Pride por 1,5 millones de dólares; y la brasileña Tarciane, que saltó desde Houston Dash al Olympique de Lyon femenino por algo menos de un millón de dólares.

De las 129 nacionalidades que se movieron en el mercado de fichajes, las estadounidenses fueron las más demandadas, participando en 240 traspasos internacionales durante 2025. En el podio están también las británicas (108 traspasos) y las nigerianas (94).

Además, los clubes confían en que el fútbol femenino va a seguir creciendo. Cada vez incluyen en los contratos con más frecuencia cláusulas de reventa, especialmente para las jugadoras por debajo de los 18 años. En la mitad de los casos en los que una jugadora menor de edad cambió de equipo, los clubes vendedores se aseguraron de contemplar esta cláusula para recompensar su esfuerzo en la formación de talento en caso de una futura venta por más valor.

El mayor porcentaje de fichajes con dinero de por medio está en las mujeres de entre 18 y 23 años (13,2%); sin embargo, el precio medio más alto (137.000 dólares) lo tienen las jugadoras de entre 24 y 29, más consagradas y mejor valoradas.

El documento, por esta razón, destaca que se da prioridad a “un enfoque basado en la cantidad, por el que se ficha a jugadoras muy jóvenes, frente a un enfoque basado en la calidad, por el que se ficharía a jugadoras con más experiencia”.

No obstante, no todas las tendencias son positivas. Esa inversión en talento que todavía no ha sido contrastado deriva en el hecho de que los contratos a largo plazo todavía escasean en el fútbol femenino. El 44% de los nuevos fichajes llegan a acuerdos con el club que las recibe para un período de entre 6 y 12 meses, y solamente el 5,5% tienen una duración de más de tres años.

Y a esa inestabilidad para las mujeres futbolistas se unen los bajos salarios. El 55,7% de los nuevos contratos firmados a raíz de un traspaso en 2025 implicaron un sueldo de entre cero y 25.000 dólares anuales para la jugadora. Solo el 0,5% cobrarán más de 500.000 dólares anuales.

En cualquier caso, el fútbol femenino contribuye a que en 2025 se haya alcanzado un récord absoluto de traspasos internacionales: 86.158 movimientos entre hombres y mujeres profesionales y amateurs. EFE

