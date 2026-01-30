Espana agencias

Las bolsas europeas abren al alza centradas en el anuncio del nuevo presidente de la Fed

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la última sesión de la semana ligeramente al alza, salvo Londres que cae, intentando recuperarse de las pérdidas registradas al cierre de la sesión de ayer, en un día en el que el interés está puesto en el anuncio de la elección del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU.

En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,35 % y cambiándose a 1,192 dólares, la bolsa que más sube es la de Madrid, el 0,52 %, seguida de Milán, con el 0,34 %; Fráncfort, con el 0,13 %; y París, con el 0,02 %, mientras que Londres se deja en los primeros compases el 0,24 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,11 %.

En Europa destaca este viernes la publicación del PIB preliminar del cuarto trimestre en la eurozona, y será especialmente relevante el IPC de Alemania determinante para la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

A esta hora ya se ha conocido que la economía francesa creció en 2025 un 0,9 por ciento, una cifra ligeramente superior a las previsiones del Gobierno, aunque en el cuarto trimestre se ralentizó con un crecimiento del PIB del 0,2 %, tres décimas por debajo del trimestre precedente.

En España, hoy se han publicado los resultados de CaixaBank, que obtuvo un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más que en el ejercicio anterior, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio, con avances tanto en el crédito como en los recursos de clientes.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,1 % este viernes, lastrado por la recogida de beneficios de los inversores en el sector tecnológico tras los recientes avances, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,96 %, el parqué de Shenzhen perdió el 0,66 % y el Hang Seng, a falta del cierre, pierde el 2,22 %.

Wall Street cerró este jueves mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,11 %, después de que el mercado bursátil se viera lastrado por las cesiones en las acciones de las tecnológicas, el selectivo S&P 500 cedió un 0,13 % y el Nasdaq perdió un 0,72 %, mientras que los futuros apuntan caídas para los tres índices del 0,84 %, del 0,93 % y del 1,11 %, respectivamente.

En EE.UU., el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará mañana viernes el nombre de su candidato a presidente de la Reserva Federal (Fed), que sucederá al actual líder del banco central, Jerome Powell.

Ayer destacaron los resultados de Apple, que logró un beneficio neto de 42.097 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio, un 16 % más interanual, y su teléfono iPhone, motor de la empresa, marcó un hito de ventas.

En lo que respecta a las materias primas, el oro tras los máximos alcanzados próximos a los 5.600 la onza, los inversores recogen beneficios, y cae este viernes un 2,91 % y se encuentra en 5.200 dólares

Por su parte, el petróleo modera las fuertes caídas registradas ayer por las amenazas de EE.UU. a Irán y el Brent, de referencia en Europa, cae el 1,47 % y se encuentra en 68,57 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., cede el 1,57 %, hasta los 64,39 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,846 %, y la del español hasta el 3,212 %.

El bitcóin sigue a la baja, con una caída próxima al 2 %, y se encuentra en 82.699,12 dólares. EFECOM

