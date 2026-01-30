LaLiga y la Asociación Española Contra el Cáncer unen fuerzas para su próxima campaña

Madrid, 30 ene (EFE).- Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero, LaLiga y la Asociación Española Contra el Cáncer participarán conjuntamente en la iniciativa “Brazaletes de la Esperanza”, una campaña que este año celebra su tercer aniversario bajo el lema “El símbolo que nos une”.

La iniciativa desarrollará distintas acciones durante las jornadas 22 y 23 de LaLiga EA Sports y las jornadas 24 y 25 de LaLiga Hypermotion, así como en LaLiga Genuine Moeve, que disputará los días 31 de enero y 1 de febrero su segunda sede de la temporada en Cádiz.

Durante estas jornadas, tanto jugadores como cuerpo técnico de los clubes de LaLiga, así como medios de comunicación y cuerpo arbitral, saldrán al campo con unos brazaletes verdes parecidos a los brazaletes negros que se portan en días de luto.

El color verde del brazalete representa "la esperanza, el acompañamiento y la unidad frente al cáncer" y el objetivo de esta campaña busca visibilizar la enfermedad y poner el foco en una mayor atención para las personas que la padezcan.

La campaña, que comenzó en 2024 como una iniciativa deportiva, contará también con la participación de los equipo de las competiciones oficiales de la RFEF, Liga F, Federación Española de Baloncesto, Liga Endesa ACB, Real Federación Española de Balonmano, Liga Nexus Energía Asobal, Real Federación Española de Rugby, Real Federación Española de Hockey o la Real Federación Española de Voleibol. EFE