La vuelta de Mourinho al Bernabéu en el reencuentro temprano con el Benfica

Óscar Maya Belchí

Madrid, 30 ene (EFE).- El Real Madrid volverá a verse las caras con el Benfica. Después de caer frente a ellos 4-2 en Lisboa el pasado miércoles, derrota que implicó la salida del top ocho del conjunto blanco, los portugueses serán el rival para poder estar en octavos de final. Un partido que marca la actualidad del proyecto de un Álvaro Arbeloa que tendrá una oportunidad temprana de venganza frente a José Mourinho, quien será gran protagonista al volver al Bernabéu por primera vez desde que abandonó el club en 2013.

El portugués siempre ha tenido palabras de halago y cariño hacia el Real Madrid, pero nunca ha vuelto a visitar la que fue su casa. Tras su salida del Fenerbahce pudo acudir a un encuentro, pero llegó la oportunidad de asumir las riendas del Benfica y cambiaron sus planes… hasta el sorteo de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Será el 24 o 25 de febrero, en el partido de vuelta de la eliminatoria, cuando Mourinho, quien dejó el Real Madrid tras acabar la temporada 2012-2013 entre la división del madridismo, vuelva al Bernabéu. Lideró la reconstrucción del conjunto blanco, previa a la conquista de la décima ya con Carlo Ancelotti en el banquillo, pero el ambiente de inestabilidad marcó su marcha.

La etapa de 'Mou' en el Real Madrid finalizó hace trece años, pero su figura sigue aún presente y su retorno marcará el partido de vuelta con el pase a octavos de final en juego.

Y será con el peor precedente posible para el Real Madrid, la derrota 4-2 en un partido en el que fue inferior de principio a fin. El doble de disparos a puerta recibidos -12- que realizados -6- a pesar de tener un 67% de posesión de balón. Las transiciones diseñadas por Mourinho rompieron los esquemas de Arbeloa, quien no encontró solidez en su once titular ni acertó con los cambios.

Muestra de ello fue la sustitución de un Arda Güler, el centrocampista que más pases completó -70-, pero que dejó el terreno de juego en el minuto 79, mostrando su enfado ante su técnico.

Se marchó del campo en un triple cambio en busca de, al menos, el empate que les metiera directamente en octavos de final, pero el aspecto defensivo continuó condenando a un equipo que vio como el guardameta rival, Anatoliy Trubin, marcó el 4-2 definitivo en el último minuto.

El noruego Andreas Schjelderup, autor de un doblete, desbordó constantemente en banda, el argentino Gianluca Prestianni voló ante Álvaro Carreras y la falta de ayuda de los atacantes del Real Madrid, con un griego Vangelis Pavlidis que lideró el plan de Mourinho entrelíneas, indetectable, con gol y dos asistencias.

Superado el Real Madrid y vuelta a las dudas en un mes de enero en el que la inestabilidad ha marcado el paso del club presidido por Florentino Pérez. Derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2), que propició la salida de Xabi Alonso como técnico siete meses después de su llegada al cargo.

Llegó Álvaro Arbeloa, fue eliminado por el Albacete en octavos de Copa del Rey y pitada del público del Bernabéu por el nivel de su equipo. Remontó el vuelo ante Levante, Mónaco y Villarreal, pero cayó con estrépito en Lisboa para retroceder en el tiempo y recuperar las dudas de un proyecto que no puede permitirse caer en la ronda previa a los octavos de final de la ‘Champions’.

La pasada campaña, ante un rival incluso de mayor entidad, como es el Manchester City, el Real Madrid esquivó la eliminación y llegó hasta cuartos, tras vencer al Atlético de Madrid en octavos de final, donde cayó ante un Arsenal que no dio opción al conjunto blanco.

Y un año después, el Real Madrid vuelve a sumar dos partidos a su calendario de máximo riesgo con la vuelta de un viejo conocido: José Mourinho. EFE