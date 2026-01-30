La población con empleo en Alemania cae un 0,2 % interanual en diciembre

Berlín, 30 ene (EFECOM).- El número de personas con empleo residentes en Alemania cayó en diciembre pasado en términos interanuales hasta alrededor de los 45,9 millones, aunque respecto al mes anterior prácticamente se mantuvo, según los datos preliminares publicados este viernes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Así, el número de empleados descendió en diciembre en 69.000 o un 0,2 % interanual, después de que en octubre y noviembre la tasa de variación hubiera sido del -0,1 %.

De esta manera, continuó la tendencia a la baja observada en el mercado laboral en términos interanuales desde agosto de 2025.

Respecto al mes anterior y eliminados los efectos estacionales, la cifra de empleados disminuyó ligeramente en diciembre en 5.000, lo que se traduce en un 0,0 %.

Entre mayo y noviembre, el número de personas con empleo se redujo en 11.000 de media respecto al mes anterior.

Sin desestacionalizar, la cifra de ocupados retrocedió respecto a noviembre, en 126.000 personas o un 0,3 %, un descenso mayor a la media de 109.000 en diciembre de los años 2022 a 2024

En tanto, la cifra de personas con empleo en Alemania se situó en el cuarto trimestre del año en 46,1 millones, 25.000 o un 0,1 % menos que en los tres meses anteriores, eliminados los efectos estacionales, según datos provisionales. EFECOM