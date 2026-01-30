Espana agencias

La opa de Neinor para hacerse con el 20,8 % de Aedas podrá aceptarse hasta el 27 febrero

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La nueva oferta pública de adquisición de acciones (opa) de Neinor Homes para hacerse con las acciones que no controla de Aedas, el 20,8 % del capital, a un precio de 24 euros por título que se abonará en metálico, se extenderá desde este 30 de enero hasta el próximo 27 de febrero, ambos incluidos.

Así lo ha apuntado este viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que autorizó el 28 de enero esta operación al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas el 23 de enero.

La promotora inmobiliaria Neinor Homes controla el 79,2 % de su competidora Aedas Homes tras liquidarse la opa dirigida a facilitar la desinversión del fondo Castlelake, que hasta entonces era accionista de control de Aedas.

Tras ello, Neinor estaba obligada a formular una oferta pública de adquisición dirigida a los restantes accionistas, que se extiende de forma efectiva a 9.089.239 de acciones de Aedas.

El precio a pagar es de 24 euros por acción, lo que eleva a 218,14 millones de euros el importe total máximo a desembolsar por Neinor.

Como garantía, Neinor aporta un depósito de efectivo por importe de 118,14 millones de euros en una cuenta en el Banco Santander y avales bancarios por un importe agregado de 100 millones de euros (50 millones del Santander y 50 millones del BBVA).

La junta general de accionistas de Neinor, celebrada el pasado 21 de octubre en primera convocatoria, acordó aprobar la adquisición de hasta el 100 % de las acciones de Aedas. EFECOM

