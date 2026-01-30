La nieve obliga a retener camiones en la autovía A-52 en Puebla de Sanabria (Zamora)

Zamora, 30 ene (EFE).- La nieve ha obligado a retener y apartar de la circulación a un determinado número de camiones que se dirigían hacia Galicia a través de la autovía A-52 (Rías Bajas), a la altura de Puebla de Sanabria (Zamora), desde las 19:00 horas de este viernes.

La prohibición de circular camiones en la A-52 en Zamora afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 79 y 114, hasta el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La nieve también ha obligado a cerrar la carretera ZA-103, a partir del kilómetro 6,2, desde las inmediaciones de San Martín de Castañeda hasta el final de su recorrido en la Laguna de Peces, en el kilómetro 16,7. EFE

