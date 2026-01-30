Espana agencias

La muerte de una de las heridas eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz

Córdoba, 30 ene (EFECOM).- La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) 18 de enero, según han informado a Efe fuentes de la Junta de Andalucía.

Se trata de la primera persona ingresada en un hospital tras el siniestro que fallece, ya que las otras 45 personas murieron en el lugar del accidente.

Con este nuevo fallecimiento, 16 del total de 126 heridos que han sido atendidos tras el accidente continúan ingresados en hospitales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Este viernes se había producido una nueva alta hospitalaria y un paciente había salido de la UCI.

EFE

lor/ja/jlp/luc

