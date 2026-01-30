Espana agencias

La inflación se modera cinco décimas en enero, hasta el 2,4 %, por la energía

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El índice de precios de consumo (IPC) ha arrancado el año en el 2,4 % interanual, cinco décimas menos que la tasa de diciembre, debido fundamentalmente al comportamiento de la electricidad y los carburantes.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la evolución de enero ha influido la electricidad, que ha moderado su subida, y el descenso de los precios de los carburantes.

La tasa de inflación de enero es la más moderada desde mediados del año pasado (2,3 % de junio de 2025).EFECOM

