La inflación de Portugal se reduce al 1,9 % interanual en enero

Lisboa, 30 ene (EFECOM).- La inflación de Portugal se redujo al 1,9 % interanual en enero, una tasa inferior 0,3 puntos porcentuales a la de diciembre de 2025, según los datos preliminares publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no procesados y la energía, fue del 1,8 %, un índice inferior en 0,3 puntos porcentuales al mes previo.

En los productos energéticos, la variación fue del -2,2 %, frente al -2,4 % de diciembre pasado, mientras que en los alimentos fue del 5,8 %, en comparación con el 6,1% del mes previo.

De diciembre a enero, la variación del índice de precios al consumo (IPC) fue del 0,7 %.

Precisamente este viernes, el INE informó de que la economía de Portugal desaceleró su crecimiento en 2025 y tuvo una subida del 1,9 % interanual, tras haber registrado un aumento del 2,1 % en 2024.

El Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), la Comisión Europea y el Banco de Portugal habían pronosticado un crecimiento del PIB de en torno el 2 % en 2025 y una subida de alrededor del 2,3 % en 2026.

En base a estas proyecciones, el Ejecutivo presentó unos presupuestos para 2026, ya aprobados por el Parlamento, con una reducción de impuestos, y una reforma del mercado de trabajo y del Estado. EFECOM