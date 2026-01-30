Espana agencias

La inflación de Portugal se reduce al 1,9 % interanual en enero

Guardar

Lisboa, 30 ene (EFECOM).- La inflación de Portugal se redujo al 1,9 % interanual en enero, una tasa inferior 0,3 puntos porcentuales a la de diciembre de 2025, según los datos preliminares publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) luso.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no procesados y la energía, fue del 1,8 %, un índice inferior en 0,3 puntos porcentuales al mes previo.

En los productos energéticos, la variación fue del -2,2 %, frente al -2,4 % de diciembre pasado, mientras que en los alimentos fue del 5,8 %, en comparación con el 6,1% del mes previo.

De diciembre a enero, la variación del índice de precios al consumo (IPC) fue del 0,7 %.

Precisamente este viernes, el INE informó de que la economía de Portugal desaceleró su crecimiento en 2025 y tuvo una subida del 1,9 % interanual, tras haber registrado un aumento del 2,1 % en 2024.

El Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), la Comisión Europea y el Banco de Portugal habían pronosticado un crecimiento del PIB de en torno el 2 % en 2025 y una subida de alrededor del 2,3 % en 2026.

En base a estas proyecciones, el Ejecutivo presentó unos presupuestos para 2026, ya aprobados por el Parlamento, con una reducción de impuestos, y una reforma del mercado de trabajo y del Estado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Carmen Pano se reafirma en que llevó 90.000 euros a Ferraz a pesar de desmentirlo Aldama

Infobae

Prisión para un detenido por agresión sexual tras la denuncia de cinco mujeres en Palma

Infobae

Cataluña, en alerta por rachas de viento de más de 72 km/h en el litoral y prelitoral

Infobae

Alcaraz, intratable a cinco sets e infalible con 2-0

Infobae

El Bàsquet Girona busca encarrilar la permanencia en Fontajau contra el Burgos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La economía de la eurozona creció un 1,5% en 2025 y el paro se mantuvo en el 5,9% a cierre del año, con España como el segundo país con más desempleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda, anuncia la licitación de 2.800 unidades para el primer trimestre

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”