La infanta Sofía conoce a los cachorros de perros guía e inaugura nuevas instalaciones

Boadilla del Monte (Madrid), 30 ene (EFE).- La infanta Sofía ha inaugurado este viernes el nuevo complejo clínico y asistencial de la Fundación Once del Perro Guía, donde ha conocido la labor que desarrolla esta institución que ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas y a los cachorros que son educados para ser sus ojos.

En su segundo acto oficial en solitario, la infanta Sofía ha podido acompañar a los cachorros en el Aula de Estimulación Sensorial de este complejo, situado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, que tiene capacidad para 175 perros, y ha conocido las distintas etapas por las que se desarrolla su vida hasta convertirse en los ojos de una persona ciega.

Una placa recoge desde este viernes el acto protagonizado por la infanta Sofía en unas instalaciones que precisamente inauguró su abuela, la reina Sofía, en 1990, según ha recordado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que ha destacado el apoyo de la Corona a esta labor.

"Estas instalaciones son una puerta abierta a la autonomía, libertad, seguridad e inclusión para cientos de personas ciegas que cada día se desplazarán por las calles y pueblos de nuestro país junto a un perro guía", ha indicado Carballeda, que ha relatado el proceso que llevan a cabo los profesionales y las familias educadoras.

En su visita, la infanta Sofía ha conocido las distintas etapas (crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y jubilación) por las que pasan estos perros guías y ha recorrido el bloque hospitalario y el de cría.

Con cachorros de apenas dos meses en la recién estrenada Aula de Estimulación Sensorial, la hija menor de los reyes ha visto cómo tres futuros perros guía, acompañados de su madre, han comenzado su aprendizaje.

Un aprendizaje que a partir de los dos meses continúan en familias voluntarias educadoras durante un año para que aprendan a socializar tras lo que regresan con 14 meses a la Escuela de la Fundación ONCE y empiezan la fase de entrenamiento e instrucción específicas para su labor.

La formación completa de los animales hasta su entrega tiene una duración aproximada de entre 22 y 24 meses y el coste final de cada perro supera los 40.000 euros, aunque se trata de un servicio gratuito de la ONCE para las personas ciegas afiliadas a la organización.

La infanta Sofía también ha asistido a una exhibición donde la instructora de movilidad Cristina Ruiz ha mostrado junto a un perro guía su capacitación para evitar obstáculos fijos y móviles, para avisar al usuario de cruces y escalones, y para buscar pasos de peatones, entradas y salidas de todo tipo de establecimientos e incluso localizar escaleras o paradas de autobús.

Las razas más utilizadas para estos perros guía son labrador retriever, su cruce golden retriever, caniche gigante (este último como perro hipoalergénico) y pastor alemán.

La infanta Sofía, que estudia el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College, en Lisboa, ha estado acompañada en la visita por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el delegado el Gobierno en Madrid, Francisco Martín; y el alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda. EFE

(foto) (vídeo)